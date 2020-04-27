На Волині Західний Буг розмиває українські береги вздовж кордону





Про це йдеться у листі Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області на адресу Волинської обласної ради.



Як повідомляє ІА



Процеси природного утворення вигинів річки на прикордонній ділянці річки Західний Буг відбуваються постійно і їх складно спрогнозувати. Тому виникає проблема відновлення попереднього русла Західного Бугу.



Згідно з результатами проведених обстежень прикордонної частини, було визначено 52 потенційно-небезпечні ділянки можливого розмиву та переформування берегів загальною протяжністю близько 24,5 кілометра.



Крім того, під час обстежень фахівці виявили значну кількість затоплених дерев, які негативно впливають на течію води і прискорюють руйнування правого берега річки.



На сьогодні найбільша інтенсивна ерозія берегів спостерігається на трьох ділянках в районі наступних прикордонних знаків:



№1042 - протяжність руйнації берега 754 метри (під загрозою відторгнення знаходяться розпайовані сільськогосподарські ділянки мешканців с. Забужжя Ковельського району);



№1028 - протяжність руйнації берега 500 метрів;



№1055 - протяжність руйнації берега 476 метрів (була розроблена проектно-кошторисна документація). Вартість робіт за цінами 2019 року на цій ділянці – 8,6 мільйона гривень.



Крім того ще 600-700 тисяч гривень необхідно на розчищення русла від дерев.



У 2018 році з державного бюджету уряд виділив 880,7 тисячі гривень на укріплення берега річки Західний Буг в районі прикордонного знаку «Буг» Шацького району. І ці роботи були виконані у повному обсязі. Цього року в державному бюджеті на роботи з берегоукріплення та розчищення від повалених дерев русла річки Західний Буг коштів не передбачається. Тож Регіональний офіс звернувся в обласну раду з проханням виділити кошти на ці роботи з фонду охорони навколишнього природного середовища за умови співфінансування з місцевого бюджету територіальної громади.



Однак обласне управління екології та природних ресурсів зазначає, що РОВР в області є територіальним органом Державного агентства водних ресурсів України і фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Тож роботи з берегоукріплення річки Західний Буг не можуть бути профінансовані за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету. Питання фінансування зазначених робіт може розглядатися за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету шляхом надання субвенції державному бюджету.



Враховуючи, що зазначена проблема має загальнодержавне значення та з огляду на значну вартість робіт ОДА направила листи Президенту України та Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів державного бюджету РОВР в області з метою проведення робіт з берегоукріплення і розчищення від повалених дерев річки Західний Буг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Волинської області визначили 52 ділянки, загальною протяжністю понад 20 кілометрів, де русло річки Західний Буг може руйнувати берег з боку українського державного кордону.Про це йдеться у листі Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області на адресу Волинської обласної ради.Як повідомляє ІА Волинські новини , у листі повідомляється, що водно-річкова частина кордону України з Республікою Польща має довжину 220 кілометрів. Вона проходить серединною лінією водного плеса річки Західний Буг. Русло річки – звивисте, там чимало островів, річкових заторів, а береги річки малостійкі. Внаслідок цього відбувається процес берегової ерозії, існує постійна загроза змін русла Західного Бугу та прилеглої місцевості і наступного відторгнення земель обох країн та зміни лінії державного кордону, який проходить серединою русла.Процеси природного утворення вигинів річки на прикордонній ділянці річки Західний Буг відбуваються постійно і їх складно спрогнозувати. Тому виникає проблема відновлення попереднього русла Західного Бугу.Згідно з результатами проведених обстежень прикордонної частини, було визначено 52 потенційно-небезпечні ділянки можливого розмиву та переформування берегів загальною протяжністю близько 24,5 кілометра.Крім того, під час обстежень фахівці виявили значну кількість затоплених дерев, які негативно впливають на течію води і прискорюють руйнування правого берега річки.На сьогодні найбільша інтенсивна ерозія берегів спостерігається на трьох ділянках в районі наступних прикордонних знаків:№1042 - протяжність руйнації берега 754 метри (під загрозою відторгнення знаходяться розпайовані сільськогосподарські ділянки мешканців с. Забужжя Ковельського району);№1028 - протяжність руйнації берега 500 метрів;№1055 - протяжність руйнації берега 476 метрів (була розроблена проектно-кошторисна документація). Вартість робіт за цінами 2019 року на цій ділянці – 8,6 мільйона гривень.Крім того ще 600-700 тисяч гривень необхідно на розчищення русла від дерев.У 2018 році з державного бюджету уряд виділив 880,7 тисячі гривень на укріплення берега річки Західний Буг в районі прикордонного знаку «Буг» Шацького району. І ці роботи були виконані у повному обсязі. Цього року в державному бюджеті на роботи з берегоукріплення та розчищення від повалених дерев русла річки Західний Буг коштів не передбачається. Тож Регіональний офіс звернувся в обласну раду з проханням виділити кошти на ці роботи з фонду охорони навколишнього природного середовища за умови співфінансування з місцевого бюджету територіальної громади.Однак обласне управління екології та природних ресурсів зазначає, що РОВР в області є територіальним органом Державного агентства водних ресурсів України і фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Тож роботи з берегоукріплення річки Західний Буг не можуть бути профінансовані за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету. Питання фінансування зазначених робіт може розглядатися за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету шляхом надання субвенції державному бюджету.Враховуючи, що зазначена проблема має загальнодержавне значення та з огляду на значну вартість робіт ОДА направила листи Президенту України та Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів державного бюджету РОВР в області з метою проведення робіт з берегоукріплення і розчищення від повалених дерев річки Західний Буг.

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