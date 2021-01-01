В Україні кожному новонародженому робитимуть скринінг на генетичні хвороби - МОЗ
25 липень, 23:37
Міністерство охорони здоров'я запровадить неонатальний скринінг на виявлення генетичних захворювань.
Як передає Укрінформ, про це на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Здорова Україна” сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“Ми запроваджуємо певні скринінгові речі, розпочинаємо з неонатального скринінгу. Тобто кожен новонароджений сьогодні піддаватиметься скринінгу на генетичні захворювання. Ми розширяємо перелік цих захворювань з 4, які у нас були, до 21. Ми рухатимемося до того, щоб виявляти вчасно генетичні захворювання, орфанні захворювання, формуємо реєстр цих захворювань і зробимо все можливе, щоб держава забезпечила медикаментозну корекцію цих захворювань на перших етапах життя”, - сказав Ляшко.
Окрім цього, як він додав, буде запроважено сімейний скринінг, коли пари, плануючи народження дитини, можуть пройти певні дослідження і оцінити ризики виникнення генетично зумовлених захворювань .
Міністр наголосив, що в стратегії розвитку людського капіталу, яка була затверджена указом Президента в червні цього року, окремий розділ присвячений здоровому дитинству. Так, увага буде приділятися малюковій смертності, якості медичної допомоги з народження і ще в період вагітності матері.
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Як передає Укрінформ, про це на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Здорова Україна” сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“Ми запроваджуємо певні скринінгові речі, розпочинаємо з неонатального скринінгу. Тобто кожен новонароджений сьогодні піддаватиметься скринінгу на генетичні захворювання. Ми розширяємо перелік цих захворювань з 4, які у нас були, до 21. Ми рухатимемося до того, щоб виявляти вчасно генетичні захворювання, орфанні захворювання, формуємо реєстр цих захворювань і зробимо все можливе, щоб держава забезпечила медикаментозну корекцію цих захворювань на перших етапах життя”, - сказав Ляшко.
Окрім цього, як він додав, буде запроважено сімейний скринінг, коли пари, плануючи народження дитини, можуть пройти певні дослідження і оцінити ризики виникнення генетично зумовлених захворювань .
Міністр наголосив, що в стратегії розвитку людського капіталу, яка була затверджена указом Президента в червні цього року, окремий розділ присвячений здоровому дитинству. Так, увага буде приділятися малюковій смертності, якості медичної допомоги з народження і ще в період вагітності матері.
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