В Україні кожному новонародженому робитимуть скринінг на генетичні хвороби - МОЗ





Як передає Віктор Ляшко.



“Ми запроваджуємо певні скринінгові речі, розпочинаємо з неонатального скринінгу. Тобто кожен новонароджений сьогодні піддаватиметься скринінгу на генетичні захворювання. Ми розширяємо перелік цих захворювань з 4, які у нас були, до 21. Ми рухатимемося до того, щоб виявляти вчасно генетичні захворювання, орфанні захворювання, формуємо реєстр цих захворювань і зробимо все можливе, щоб держава забезпечила медикаментозну корекцію цих захворювань на перших етапах життя”, - сказав Ляшко.



Окрім цього, як він додав, буде запроважено сімейний скринінг, коли пари, плануючи народження дитини, можуть пройти певні дослідження і оцінити ризики виникнення генетично зумовлених захворювань .



Міністр наголосив, що в стратегії розвитку людського капіталу, яка була затверджена указом Президента в червні цього року, окремий розділ присвячений здоровому дитинству. Так, увага буде приділятися малюковій смертності, якості медичної допомоги з народження і ще в період вагітності матері.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я запровадить неонатальний скринінг на виявлення генетичних захворювань.Як передає Укрінформ, про це на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Здорова Україна” сказав міністр охорони здоров’я“Ми запроваджуємо певні скринінгові речі, розпочинаємо з неонатального скринінгу. Тобто кожен новонароджений сьогодні піддаватиметься скринінгу на генетичні захворювання. Ми розширяємо перелік цих захворювань з 4, які у нас були, до 21. Ми рухатимемося до того, щоб виявляти вчасно генетичні захворювання, орфанні захворювання, формуємо реєстр цих захворювань і зробимо все можливе, щоб держава забезпечила медикаментозну корекцію цих захворювань на перших етапах життя”, - сказав Ляшко.Окрім цього, як він додав, буде запроважено сімейний скринінг, коли пари, плануючи народження дитини, можуть пройти певні дослідження і оцінити ризики виникнення генетично зумовлених захворювань .Міністр наголосив, що в стратегії розвитку людського капіталу, яка була затверджена указом Президента в червні цього року, окремий розділ присвячений здоровому дитинству. Так, увага буде приділятися малюковій смертності, якості медичної допомоги з народження і ще в період вагітності матері.

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