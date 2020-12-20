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У Луцьку ДТП: на проспекті не розминулися дві автівки.ВІДЕО

У Луцьку ДТП: на проспекті не розминулися дві автівки.ВІДЕО
У Луцьку сьогодні, 25 липня, сталась аварія на проспекті Відродження біля "Експрес ТамТаму".

Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.

Обидві автівки отримали значні пошкодження. Інформації про постраждалих немає.


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Теги: ДТП, Відродження
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