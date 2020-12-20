У Луцьку ДТП: на проспекті не розминулися дві автівки.ВІДЕО





Про це ІА "



Обидві автівки отримали значні пошкодження. Інформації про постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 25 липня, сталась аварія на проспекті Відродження біля "Експрес ТамТаму".Про це ІА " Конкурент " повідомили очевидці.Обидві автівки отримали значні пошкодження. Інформації про постраждалих немає.

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