У МОЗ пояснили, чи будуть українцям колоти третю дозу COVID-вакцини

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Вчені ще вивчають тривалість імунітету від COVID-19 після вакцинації. "Бустерна доза" може продовжити імунітет від коронавірусу.
Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв'ю Апостроф.
"Вивчення тривалості цього імунітету триває. Коли ми отримаємо хоча б попередні результати від країн, які почали використовувати бустерні дози, то зможемо виробити ту чи іншу стратегію ревакцинації", - заявив головний санлікар.
При цьому він вказав, що ще немає чіткого розуміння про необхідність третьої дози від COVID-19.
"Уряди деяких країн розглядають, і вже на серйозному рівні приймають рішення про введення "бустерної дози". Що це таке? Людина отримала дві дози стандартного щеплення і через півроку - рік отримує ще одну додаткову - посилюючу", - пояснив Кузін.
За його словами, "бустерна доза" може продовжити імунний захист і посилить реакцію при попаданні коронавірусу в організм.
"Це один зі сценаріїв ревакцинації. Інший сценарій - коли людина отримала базовий курс (два щеплення) і через рік повинна повторно отримати аналогічні два щеплення", - підкреслив санлікар.
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Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв'ю Апостроф.
"Вивчення тривалості цього імунітету триває. Коли ми отримаємо хоча б попередні результати від країн, які почали використовувати бустерні дози, то зможемо виробити ту чи іншу стратегію ревакцинації", - заявив головний санлікар.
При цьому він вказав, що ще немає чіткого розуміння про необхідність третьої дози від COVID-19.
"Уряди деяких країн розглядають, і вже на серйозному рівні приймають рішення про введення "бустерної дози". Що це таке? Людина отримала дві дози стандартного щеплення і через півроку - рік отримує ще одну додаткову - посилюючу", - пояснив Кузін.
За його словами, "бустерна доза" може продовжити імунний захист і посилить реакцію при попаданні коронавірусу в організм.
"Це один зі сценаріїв ревакцинації. Інший сценарій - коли людина отримала базовий курс (два щеплення) і через рік повинна повторно отримати аналогічні два щеплення", - підкреслив санлікар.
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