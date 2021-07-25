У МОЗ пояснили, чи будуть українцям колоти третю дозу COVID-вакцини





Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв'ю



"Вивчення тривалості цього імунітету триває. Коли ми отримаємо хоча б попередні результати від країн, які почали використовувати бустерні дози, то зможемо виробити ту чи іншу стратегію ревакцинації", - заявив головний санлікар.



При цьому він вказав, що ще немає чіткого розуміння про необхідність третьої дози від COVID-19.

"Уряди деяких країн розглядають, і вже на серйозному рівні приймають рішення про введення "бустерної дози". Що це таке? Людина отримала дві дози стандартного щеплення і через півроку - рік отримує ще одну додаткову - посилюючу", - пояснив Кузін.



За його словами, "бустерна доза" може продовжити імунний захист і посилить реакцію при попаданні коронавірусу в організм.



"Це один зі сценаріїв ревакцинації. Інший сценарій - коли людина отримала базовий курс (два щеплення) і через рік повинна повторно отримати аналогічні два щеплення", - підкреслив санлікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчені ще вивчають тривалість імунітету від COVID-19 після вакцинації. "Бустерна доза" може продовжити імунітет від коронавірусу.Про це головний санітарний лікаррозповів в інтерв'ю Апостроф. "Вивчення тривалості цього імунітету триває. Коли ми отримаємо хоча б попередні результати від країн, які почали використовувати бустерні дози, то зможемо виробити ту чи іншу стратегію ревакцинації", - заявив головний санлікар.При цьому він вказав, що ще немає чіткого розуміння про необхідність третьої дози від COVID-19."Уряди деяких країн розглядають, і вже на серйозному рівні приймають рішення про введення "бустерної дози". Що це таке? Людина отримала дві дози стандартного щеплення і через півроку - рік отримує ще одну додаткову - посилюючу", - пояснив Кузін.За його словами, "бустерна доза" може продовжити імунний захист і посилить реакцію при попаданні коронавірусу в організм."Це один зі сценаріїв ревакцинації. Інший сценарій - коли людина отримала базовий курс (два щеплення) і через рік повинна повторно отримати аналогічні два щеплення", - підкреслив санлікар.

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