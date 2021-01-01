У музеї біля Луцька почали перекривати дах двохсотлітньої хати за старовинною технологією.ВІДЕО



У Рокинівському музеї-скансені, що неподалік Луцька, почали перекривати дах двохсотлітньої хати.

Робітники накривають дерев'яний будинок снопами з очерету.



Про це розповів Роман Ковальчук.



Дах двохсотлітньої хати перекривають снопами з очерету. Щоб зв'язати один такий потрібно витратити дві з половиною години.



Робітник Дмитро Шрамко каже, щоб перекрити такий дах, потрібно лише на одну сторону 40 снопів очерету. Очерет заготовили самі. Роботу почали три тижні тому. Перед тим, як класти снопи з очерету, будівлю перекрили спеціальними рулонними матеріалами, - каже робітник Роман Мишко.



Хату привезли у музей-скансен 2010-ого з колишнього Шацького району.



Провідний науковий співробітник музею Олександр Середюк розповів: хату привезли у музей-скансен 2010-ого з колишнього Шацького району. За підрахунками, будівлі понад дві сотні років. Вона складається з трьох частин: хати, сіней та комори.



Зі слів Романа Ковальчука, на часткове перекриття даху двохсотлітньої хати витратили понад 10 тисяч гривень. Розповідає, що планують повну реконструкцію будівлі. Найперше планують поміняти підлогу, зробити невеликий, реставрувати експонатом, які вже понищились від часу, - каже директор музею. За його підрахунками, щоб навести порядок в одній із хатинок, це коливається в межах до 50 - 60 тисяч грн. Якщо коштів та матеріалу вистачатиме, до кінця року реконструкцію будівлі планують закінчити.





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