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Португалія тимчасово дозволила в'їзд українцям

Португалія тимчасово дозволила в'їзд українцям
Уряд Португалії тимчасово дозволив в'їзд українцям. Дозвіл діятиме з 26 липня до 8 серпня.

Як повідомили у Міністерстві закордонних справ, залишатиметься чинною вимога про надання довідки з негативним результатом ПЛР-тестування на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години до подання документа або довідки про результати швидкого тесту на антитіла до COVID-19, зроблений в період не більше ніж за 48 год. до подання довідки. В'їзд також дозволено на Мадейру та Азорські острови.

"Як зазначається компетентними органами Португалії, рішення може бути переглянуте у будь-який момент", — додали в МЗС.

Окрім того, в'їзд дозволено українцям, які мають дійсний виданий в будь-якій країні ЄС COVID-сертифікат в паперовому або в електронному варіанті.

Водночас пасажири, які прибувають в Португалію на авіарейсах з Бразилії, ПАР, Індії, Непалу та Великобританії, зобов’язані залишатись на самоізоляції протягом 14 днів після прибуття до країни.

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Теги: Португалія, в'їзд українцям
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