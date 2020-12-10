Португалія тимчасово дозволила в'їзд українцям
Сьогодні, 06:18
Уряд Португалії тимчасово дозволив в'їзд українцям. Дозвіл діятиме з 26 липня до 8 серпня.
Як повідомили у Міністерстві закордонних справ, залишатиметься чинною вимога про надання довідки з негативним результатом ПЛР-тестування на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години до подання документа або довідки про результати швидкого тесту на антитіла до COVID-19, зроблений в період не більше ніж за 48 год. до подання довідки. В'їзд також дозволено на Мадейру та Азорські острови.
"Як зазначається компетентними органами Португалії, рішення може бути переглянуте у будь-який момент", — додали в МЗС.
Окрім того, в'їзд дозволено українцям, які мають дійсний виданий в будь-якій країні ЄС COVID-сертифікат в паперовому або в електронному варіанті.
Водночас пасажири, які прибувають в Португалію на авіарейсах з Бразилії, ПАР, Індії, Непалу та Великобританії, зобов’язані залишатись на самоізоляції протягом 14 днів після прибуття до країни.
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Як повідомили у Міністерстві закордонних справ, залишатиметься чинною вимога про надання довідки з негативним результатом ПЛР-тестування на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години до подання документа або довідки про результати швидкого тесту на антитіла до COVID-19, зроблений в період не більше ніж за 48 год. до подання довідки. В'їзд також дозволено на Мадейру та Азорські острови.
"Як зазначається компетентними органами Португалії, рішення може бути переглянуте у будь-який момент", — додали в МЗС.
Окрім того, в'їзд дозволено українцям, які мають дійсний виданий в будь-якій країні ЄС COVID-сертифікат в паперовому або в електронному варіанті.
Водночас пасажири, які прибувають в Португалію на авіарейсах з Бразилії, ПАР, Індії, Непалу та Великобританії, зобов’язані залишатись на самоізоляції протягом 14 днів після прибуття до країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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