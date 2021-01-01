Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу

За добу 25 липня 2021 року в Україні зафіксували 213 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей серед – 11, серед медпрацівників – 0).Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.Також за минулу добу:госпіталізували – 256 осіб;летальних випадків – 2;одужало – 170 осіб.За добу протестовано:методом ПЛР – 7 562 особи,методом ІФА – 1 905 осіб,експрес-тестами – 6 328 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 248 663 особи;одужало – 2 184 365 осіб;летальних випадків – 52 849;провели ПЛР-тестувань – 11 278 944.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 71 випадок;Вінницька область – 14 випадків;Волинська область – 2 випадки;Дніпропетровська область – 6 випадків;Донецька область – 8 випадків;Житомирська область – 17 випадків;Івано-Франківська область – 2 випадки;Київська область – 8 випадків;Кіровоградська область – 2 випадки;Луганська область – 2 випадки;Львівська область – 8 випадків;Миколаївська область – 3 випадки;Одеська область – 33 випадки;Рівненська область – 3 випадки;Сумська область – 8 випадків;Тернопільська область – 7 випадків;Харківська область – 12 випадків;Херсонська область – 3 випадки;Черкаська область – 1 випадок;Чернівецька область – 3 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.В Україні не залишилося областей в червоній, помаранчевій і жовтій зонах. Всі регіони знаходяться в зеленій зоні.