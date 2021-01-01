Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:52
За добу 25 липня 2021 року в Україні зафіксували 213 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей серед – 11, серед медпрацівників – 0).
Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 256 осіб;
летальних випадків – 2;
одужало – 170 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 7 562 особи,
методом ІФА – 1 905 осіб,
експрес-тестами – 6 328 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 248 663 особи;
одужало – 2 184 365 осіб;
летальних випадків – 52 849;
провели ПЛР-тестувань – 11 278 944.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 71 випадок;
Вінницька область – 14 випадків;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 6 випадків;
Донецька область – 8 випадків;
Житомирська область – 17 випадків;
Івано-Франківська область – 2 випадки;
Київська область – 8 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 2 випадки;
Львівська область – 8 випадків;
Миколаївська область – 3 випадки;
Одеська область – 33 випадки;
Рівненська область – 3 випадки;
Сумська область – 8 випадків;
Тернопільська область – 7 випадків;
Харківська область – 12 випадків;
Херсонська область – 3 випадки;
Черкаська область – 1 випадок;
Чернівецька область – 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.
В Україні не залишилося областей в червоній, помаранчевій і жовтій зонах. Всі регіони знаходяться в зеленій зоні.
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Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 256 осіб;
летальних випадків – 2;
одужало – 170 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 7 562 особи,
методом ІФА – 1 905 осіб,
експрес-тестами – 6 328 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 248 663 особи;
одужало – 2 184 365 осіб;
летальних випадків – 52 849;
провели ПЛР-тестувань – 11 278 944.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 71 випадок;
Вінницька область – 14 випадків;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 6 випадків;
Донецька область – 8 випадків;
Житомирська область – 17 випадків;
Івано-Франківська область – 2 випадки;
Київська область – 8 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 2 випадки;
Львівська область – 8 випадків;
Миколаївська область – 3 випадки;
Одеська область – 33 випадки;
Рівненська область – 3 випадки;
Сумська область – 8 випадків;
Тернопільська область – 7 випадків;
Харківська область – 12 випадків;
Херсонська область – 3 випадки;
Черкаська область – 1 випадок;
Чернівецька область – 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.
В Україні не залишилося областей в червоній, помаранчевій і жовтій зонах. Всі регіони знаходяться в зеленій зоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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