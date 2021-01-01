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Долар та євро подешевшали після вихідних: курс валют у Луцьку на 26 липня

Долар та євро подешевшали після вихідних: курс валют у Луцьку на 26 липня
Курс долара у Луцьку станом на 26 липня 2021 року такий: купівля – 26.943, а продаж – 27.179.

Євро при купівлі становить – 31.649, продажу – 32.059.

Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.375.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.589, продаж – 7.176.

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Теги: курс гривні, Луцьк, 26 липня
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