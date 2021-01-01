Волинян попереджають про пожежну небезпеку
Сьогодні, 09:17
Синоптики попередили про високий рівень пожежної небезпеки у кількох областях України, у тому числі - на Волині.
Про повідомляє ДСНС у Волинській області.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, 26 липня у східних, Волинській, Житомирській областях, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаїській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Фото - ілюстративне
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Про повідомляє ДСНС у Волинській області.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, 26 липня у східних, Волинській, Житомирській областях, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаїській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Фото - ілюстративне
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