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Волинян попереджають про пожежну небезпеку

Волинян попереджають про пожежну небезпеку
Синоптики попередили про високий рівень пожежної небезпеки у кількох областях України, у тому числі - на Волині.

Про повідомляє ДСНС у Волинській області.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 26 липня у східних, Волинській, Житомирській областях, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаїській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, пожежна небезпека, синоптики
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