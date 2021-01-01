Волинян попереджають про пожежну небезпеку





Про повідомляє ДСНС у Волинській області.



За даними Українського гідрометеорологічного центру, 26 липня у східних, Волинській, Житомирській областях, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаїській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики попередили про високий рівень пожежної небезпеки у кількох областях України, у тому числі - на Волині.Про повідомляє ДСНС у Волинській області.За даними Українського гідрометеорологічного центру, 26 липня у східних, Волинській, Житомирській областях, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаїській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію