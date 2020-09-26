Сім'я з Волині вирощує персики і щороку збирає 15 тонн солодких плодів
Сьогодні, 10:05
Сім'я Гнатюків у селі Колодеже на Горохівщині вирощує персиковий сад з неймовірно смачними і солодкими південними плодами.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп В'ячеслав Рубльов.
Так, сім'я Гнатюків - Леонід і Раїса - вирощує 500 персикових дерев і щороку збирає 15 тонн солодких персиків. Розгорнувся сад на 20 сотках землі.
Кажуть, що земля настільки родюча, що навіть не доводиться поливати.
"Це той випадок, коли люди не їдуть закордон, а працюють в Україні, на своїй землі", - зауважив нардеп.
І додав: кілограм персиків вартує приблизно 50 гривень;
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп В'ячеслав Рубльов.
Так, сім'я Гнатюків - Леонід і Раїса - вирощує 500 персикових дерев і щороку збирає 15 тонн солодких персиків. Розгорнувся сад на 20 сотках землі.
Кажуть, що земля настільки родюча, що навіть не доводиться поливати.
"Це той випадок, коли люди не їдуть закордон, а працюють в Україні, на своїй землі", - зауважив нардеп.
І додав: кілограм персиків вартує приблизно 50 гривень;
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