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Сім'я з Волині вирощує персики і щороку збирає 15 тонн солодких плодів

Сім'я з Волині вирощує персики і щороку збирає 15 тонн солодких плодів
Сім'я Гнатюків у селі Колодеже на Горохівщині вирощує персиковий сад з неймовірно смачними і солодкими південними плодами.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп В'ячеслав Рубльов.

Так, сім'я Гнатюків - Леонід і Раїса - вирощує 500 персикових дерев і щороку збирає 15 тонн солодких персиків. Розгорнувся сад на 20 сотках землі.

Кажуть, що земля настільки родюча, що навіть не доводиться поливати.

"Це той випадок, коли люди не їдуть закордон, а працюють в Україні, на своїй землі", - зауважив нардеп.

І додав: кілограм персиків вартує приблизно 50 гривень;
Сім'я з Волині вирощує персики і щороку збирає 15 тонн солодких плодів
Сім'я з Волині вирощує персики і щороку збирає 15 тонн солодких плодів
Сім'я з Волині вирощує персики і щороку збирає 15 тонн солодких плодів
15 тон помножте на 50 - це сума, яку можна заробити тут, на Волині, якщо вкладати душу в свою роботу.

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Теги: сад, фрукти, персики, Колодеже
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