Сім'я з Волині вирощує персики і щороку збирає 15 тонн солодких плодів

Сім'я Гнатюків у селі Колодеже на Горохівщині вирощує персиковий сад з неймовірно смачними і солодкими південними плодами.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп В'ячеслав Рубльов.Так, сім'я Гнатюків -- вирощує 500 персикових дерев і щороку збирає 15 тонн солодких персиків. Розгорнувся сад на 20 сотках землі.Кажуть, що земля настільки родюча, що навіть не доводиться поливати."Це той випадок, коли люди не їдуть закордон, а працюють в Україні, на своїй землі", - зауважив нардеп.І додав: кілограм персиків вартує приблизно 50 гривень;15 тон помножте на 50 - це сума, яку можна заробити тут, на Волині, якщо вкладати душу в свою роботу.