Сім'я з Волині вирощує персики і щороку збирає 7 тонн солодких плодів

У селі Колодеже Городищенської громади уже четвертий рік подружжя Гнатюків вирощує персиковий сад.Попри те, що деревця молоді, вони щедро плодоносять – господарі збирають по 7 тонн соковитих персиків за сезон, - повідомляє Луцька районна рада.тарозповідають, що давно мріяли про садок біля будинку, а чотири роки тому наважились на 15 сотках землі посадити персики і не прогадали.«Вже посаджено майже 500 дерев, ще досадимо, поки площа дозволяє. І на 15 сотих можна заробляти гроші, не маючи гектарів поля», - каже Леонід Гнатюк.На запрошення господаря голова Луцької районної радита народний депутатпобували в обійсті колодеженських садівників і були приємно вражені від масштабів саду, підходів до вирощування та результатів, яких вдалося досягти за невеликий проміжок часу.«Честь і хвала людям, які вирощують нетрадиційні для Волині культури, такі як персик. Сім’я Гнатюків – унікальні люди, вони ризикнули і змогли домогтися того, що цей сад не лише приносить естетичне задоволення, а й фінансовий результат. Саме такі люди повинні мати підтримку від держави, а то кошти діляться між двома-трьома земельними олігархами, а прості люди їх не бачать», - поділився враженнями голова райради Олександр Омельчук.