вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Hair-гід: як підібрати і зберегти колір волосся – розповідає Eva Blog*

Hair-гід: як підібрати і зберегти колір волосся – розповідає Eva Blog*
Регулярне фарбування волосся шкодить стану локонів, навіть якщо процедуру виконуває професіонал. Саме тому для підтримки хорошого стану волосся потрібно дбати про збереження кольору.

Тож, тут дві сторони медалі — або зберігаємо здоров'я волосся, але рідше фарбуємося, або робимо процедуру частіше, отримуємо завжди ідеальний відтінок, але жертвуємо станом волосся. Краще для початку правильно підібрати колір волосся за порадами Eva Blog, прийти на фарбування і намагатися зробити все, щоб зберегти результат.

Зберегти яскравість і насиченість відтінку — мрія чи реальність



Справжні чудеса творить домашній догляд. Тож варто взяти на замітку прості та ефективні поради:

- користуйтеся засобами, спрямованими на захист фарбованого волосся;
відмовтесь від аміаку і сульфатів, оскільки вони можуть пересушити локони;

- позбудьтеся від звички мити голову кожен день, якщо немає на те вагомої причини.

Іноді з відтінком локонів все добре, але відросле коріння відразу покаже, коли ви останній раз ходили до майстра. Рішення — спеціальний спрей-тонер, який змивається під час миття волосся.

Чи можна вгадати з кольором волосся



Ви можете знати про важливість кольоротипу і розуміти, що модний блонд не підійде вашому відтінку шкіри і типажу. Але дуже часто жінки хочуть ризикнути зі зміною іміджу. У цьому не варто бути радикальними. У багатьох фоторедакторах можна приміряти на себе бажаний відтінок волосся.

Красиве і доглянуте волосся – завжди в тренді, тому зробіть фокус на правильному догляді, намагайтеся довше зберегти відтінок і не ризикуйте красою локонів без вагомої причини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волосся, фарбування волосся
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дорога Ягодин-Ковель-Луцьк не буде платною, – міністр інфраструктури
Сьогодні, 16:15
Скільки дітей на Волині звернулися до лікарні після нападу тварин
Сьогодні, 16:13
Hair-гід: як підібрати і зберегти колір волосся – розповідає Eva Blog*
Сьогодні, 16:06
На Волині сталось дві аварії з травмованими. ФОТО
Сьогодні, 15:42
На Волині п'яний скутерист врізався в авто
Сьогодні, 15:37
Схожі новини
Чому взимку випадає волосся та як цього уникнути: пояснення луцької лікарки Чому взимку випадає волосся та як цього уникнути: пояснення луцької лікарки
10 січень, 14:33
Коли жінці час бити на сполох через випадіння волосся, або два секрети, як зберегти пишні коси* Коли жінці час бити на сполох через випадіння волосся, або два секрети, як зберегти пишні коси*
15 грудень, 2020, 10:45
Українець попався на контрабанді людського волосся, яке він хотів провезти до Польщі Українець попався на контрабанді людського волосся, яке він хотів провезти до Польщі
24 вересень, 2020, 16:25
Чим відрізняється чоловіча фарба для волосся від жіночої* Чим відрізняється чоловіча фарба для волосся від жіночої*
04 вересень, 2020, 15:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО
Сьогодні, 11:41
 1
За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19
27 липень, 11:08
 1
Людей евакуюють: у Туреччині горять популярні курорти українців. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 16:57
 0
На Волині вандали пошкодили пам'ятник воїнам УПА
Сьогодні, 16:45
 0
Instagram зробить приватними акаунти дітей
Сьогодні, 16:37
 0
Медіа
відео
1/8