Hair-гід: як підібрати і зберегти колір волосся – розповідає Eva Blog*





Тож, тут дві сторони медалі — або зберігаємо здоров'я волосся, але рідше фарбуємося, або робимо процедуру частіше, отримуємо завжди ідеальний відтінок, але жертвуємо станом волосся. Краще для початку правильно



Зберегти яскравість і насиченість відтінку — мрія чи реальність



Справжні чудеса творить домашній догляд. Тож варто взяти на замітку прості та ефективні поради:



- користуйтеся засобами, спрямованими на захист фарбованого волосся;

відмовтесь від аміаку і сульфатів, оскільки вони можуть пересушити локони;



- позбудьтеся від звички мити голову кожен день, якщо немає на те вагомої причини.



Іноді з відтінком локонів все добре, але відросле коріння відразу покаже, коли ви останній раз ходили до майстра. Рішення — спеціальний спрей-тонер, який змивається під час миття волосся.



Чи можна вгадати з кольором волосся



Ви можете знати про важливість кольоротипу і розуміти, що модний блонд не підійде вашому відтінку шкіри і типажу. Але дуже часто жінки хочуть ризикнути зі зміною іміджу. У цьому не варто бути радикальними. У багатьох фоторедакторах можна приміряти на себе бажаний відтінок волосся.



Красиве і доглянуте волосся – завжди в тренді, тому зробіть фокус на правильному догляді, намагайтеся довше зберегти відтінок і не ризикуйте красою локонів без вагомої причини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Регулярне фарбування волосся шкодить стану локонів, навіть якщо процедуру виконуває професіонал. Саме тому для підтримки хорошого стану волосся потрібно дбати про збереження кольору.Тож, тут дві сторони медалі — або зберігаємо здоров'я волосся, але рідше фарбуємося, або робимо процедуру частіше, отримуємо завжди ідеальний відтінок, але жертвуємо станом волосся. Краще для початку правильно підібрати колір волосся за порадами Eva Blog, прийти на фарбування і намагатися зробити все, щоб зберегти результат.Справжні чудеса творить домашній догляд. Тож варто взяти на замітку прості та ефективні поради:- користуйтеся засобами, спрямованими на захист фарбованого волосся;відмовтесь від аміаку і сульфатів, оскільки вони можуть пересушити локони;- позбудьтеся від звички мити голову кожен день, якщо немає на те вагомої причини.Іноді з відтінком локонів все добре, але відросле коріння відразу покаже, коли ви останній раз ходили до майстра. Рішення — спеціальний спрей-тонер, який змивається під час миття волосся.Ви можете знати про важливість кольоротипу і розуміти, що модний блонд не підійде вашому відтінку шкіри і типажу. Але дуже часто жінки хочуть ризикнути зі зміною іміджу. У цьому не варто бути радикальними. У багатьох фоторедакторах можна приміряти на себе бажаний відтінок волосся.Красиве і доглянуте волосся – завжди в тренді, тому зробіть фокус на правильному догляді, намагайтеся довше зберегти відтінок і не ризикуйте красою локонів без вагомої причини.

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