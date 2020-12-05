вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцького виробника LeBruk з’явилася нова «дизайнерська» бруківка. ФОТО*

У луцького виробника LeBruk з’явилася нова «дизайнерська» бруківка. ФОТО*
Широкоформатна бруківка “Патіо” випускається комплектом із трьох розмірів. За рахунок різної геометрії, а також можливості вибрати будь-які кольори - від базового сірого до міксу кольорів - така бруківка стане ключовим елементом ландшафтного дизайну прибудинкової території.

Бруківку “Патіо” розпочала виготовляти компанія LeBruk.

У комплект входять три елементи плит: розмірами 45х30, 30х30 і 22,5х30 см. Товщина - 60 мм. Плитку з такими параметрами можна використовувати для благоустрою місць громадського простору - скверів, алей, тротуарів, а також зон відпочинку та подвір'я приватних будинків.

“Патіо” поєднує в собі дві найважливіші характеристики, які більшість з нас хочуть отримати від бруківки - стиль та практичність. Бруківка такого типу є останнім трендом в Україні та країнах Європи, саме тому ми плануємо використовувати її у проектах благоустрою прибудинкових територій, перш за все, в проектах будівельної компанії "Інвестор" - ЖК “Супернова”, “Струмочок” та “Амстердам”. І ми впевнені, що за рахунок своїх чітких ліній та стриманого дизайну “Патіо"” сподобається широкій аудиторії людей”, - розповідає директор LeBruk Ігор Констанкевич.

Ціна бруківки “Патіо”:
сіра - 249 грн/м2,
кольорова - 266 грн/м2,
колормікс - 366 грн/м2.

Бруківка кольору хром (з використанням чорного і білого барвників)
Бруківка кольору хром (з використанням чорного і білого барвників)

Бруківка бронзового кольору (з використанням жовтого, помаранчевого та коричневого барвників)
Бруківка бронзового кольору (з використанням жовтого, помаранчевого та коричневого барвників)




Замовити бруківку, підібрати колір, а також розрахувати необхідну кількість можуть фахівці підприємства «LeBruk»:

Адреса: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12

Телефон: 067 334 1112

Сторінка у Фейсбук: https://www.facebook.com/brukivkalebruk/

Сайт: https://lebruk.com/

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, бруківка, LeBruk
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фестиваль народної творчості у Ковелі: чим дивуватимуть волиняни
Сьогодні, 11:09
Аварія у Гірці Полонці: повідомили про стан постраждалих, серед яких – двоє дітей
Сьогодні, 11:07
У луцького виробника LeBruk з’явилася нова «дизайнерська» бруківка. ФОТО*
Сьогодні, 11:00
Волинські лікарі врятували ногу чоловіка від ампутації
Сьогодні, 10:55
38-річна жінка з Волині скоїла самогубство
Сьогодні, 10:32
Схожі новини
Осінньо-зимові правила викладання бруківки від майстрів LeBruk* Осінньо-зимові правила викладання бруківки від майстрів LeBruk*
05 грудень, 2020, 09:10
Два великі двори у Луцьку облаштовуватимуть бруківкою LeBruk* Два великі двори у Луцьку облаштовуватимуть бруківкою LeBruk*
01 вересень, 2020, 08:47
«Піксель» від LeBruk – ідеальна бруківка для подвір'я, у якій не застрягають навіть найтонші шпильки* «Піксель» від LeBruk – ідеальна бруківка для подвір'я, у якій не застрягають навіть найтонші шпильки*
02 липень, 2020, 08:50
Нова бруківка, відеоспостереження та дитячий майданчик: як змінився двір на Ковельській у Луцьку. ФОТО Нова бруківка, відеоспостереження та дитячий майданчик: як змінився двір на Ковельській у Луцьку. ФОТО
02 червень, 10:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співи, нагороди та смаколики: у селі Колодеже відсвяткували День села
Сьогодні, 11:22
 0
Де та коли у Луцьку можна вакцинуватися від коронавірусу
Сьогодні, 11:10
 0
Фестиваль народної творчості у Ковелі: чим дивуватимуть волиняни
Сьогодні, 11:09
 0
Аварія у Гірці Полонці: повідомили про стан постраждалих, серед яких – двоє дітей
Сьогодні, 11:07
 0
У луцького виробника LeBruk з’явилася нова «дизайнерська» бруківка. ФОТО*
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8