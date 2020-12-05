У луцького виробника LeBruk з’явилася нова «дизайнерська» бруківка. ФОТО*

Бруківка кольору хром (з використанням чорного і білого барвників)

Бруківка бронзового кольору (з використанням жовтого, помаранчевого та коричневого барвників)

Широкоформатна бруківка “Патіо” випускається комплектом із трьох розмірів. За рахунок різної геометрії, а також можливості вибрати будь-які кольори - від базового сірого до міксу кольорів - така бруківка стане ключовим елементом ландшафтного дизайну прибудинкової території.Бруківку “Патіо” розпочала виготовляти компаніяУ комплект входять три елементи плит: розмірами 45х30, 30х30 і 22,5х30 см. Товщина - 60 мм. Плитку з такими параметрами можна використовувати для благоустрою місць громадського простору - скверів, алей, тротуарів, а також зон відпочинку та подвір'я приватних будинків.“Патіо” поєднує в собі дві найважливіші характеристики, які більшість з нас хочуть отримати від бруківки - стиль та практичність. Бруківка такого типу є останнім трендом в Україні та країнах Європи, саме тому ми плануємо використовувати її у проектах благоустрою прибудинкових територій, перш за все, в проектах будівельної компанії "Інвестор" - ЖК “Супернова”, “Струмочок” та “Амстердам”. І ми впевнені, що за рахунок своїх чітких ліній та стриманого дизайну “Патіо"” сподобається широкій аудиторії людей”, - розповідає директор LeBrukЦіна бруківки “Патіо”:сіра - 249 грн/м2,кольорова - 266 грн/м2,колормікс - 366 грн/м2.