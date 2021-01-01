На Горохівщині – скандал: більше сотні селян прийшли на мітинг проти орендаря ставка. ФОТО. ВІДЕО





Про це пише газета



За словами ініціатора зборів і місцевого жителя Сергія Струся, орендар ігнорує думку людей.



«Ми бунтуємо через базлад. Рівень води знизився, скрізь бруд і гори відходів», – зазначив він.



Ситуацію вирішуватимуть у судовому порядку.



Місцеві мешканці кажуть, що колись у ставку можна було плавати, вода була чистою, а чагарники регулярно прибирали.



Селянин Олександр Гуменюк теж зазначив, що раніше ніяких проблем з орендарем не було. Втім, каже, що нині він відверто забруднює довкілля й порушує елементарні правила безпеки: протягнув у воді колючий дріт, де багато селян отримали поранення, тому плавати тепер нема змоги. Та ще й рибу, скоріш за все, годує невідповідним чином, бо її часто помічають мертвою.



Вислухати обурених громадян прибула представниця орендаря Галина Степанівна Войтович. Жінка зазначила, що має всі необхідні документи. За договором, ставок орендував Олександр Іванович Войтович у 2006 році.



«Договір продовжували. Наразі він є чинним до 2023. Усі документи офіційно оприлюднені, їх ніхто не може підробити. Я стверджую, що тут все вірно. Умови угоди не порушуються. Наразі ми не хочемо його розривати», – зазначила пані Галина.







На її доводи люди відреагували масовим обуренням, мовляв, деякі документи недійсні, бо не мають необхідних реквізитів. Розмова переросла у сутичку, а згодом і штовханину. На місце події прибули правоохоронці.



Аби довести, що орендар діє незаконно та ігнорує прохання жителів громади, селяни вирішили показати поліцейським «все як є». Вони знайшли у воді колючий залізний дріт і витягли на берег. При цьому присутні по черзі розповідали як постраждали від такого нововведення: «у мене собака там лапу покалічив, довелося шити», «я ним порізав ногу», «орендар ходить з вівчарками і залякує ними, щоб ніхто не купався». Мало того, люди навіть показали фото мертвої риби.







Правоохоронці вислухали селян і порадили звернутися до суду, мовляв, справу мають передати на розгляд компетентним органам.



Запрошений юрист, який мав пояснити чи порушується договір і за якими пунктами, так і не прибув. Тож ініціатор зборів Сергій Струсь подав заяву у поліцію. Далі, за словами старости села Наталії Сірук, ситуацію вирішуватимуть у судовому порядку.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 25 липня, біля місцевого ставка, о 16 годині відбулися збори селян. На них прибуло більше сотні небадужих громадян. Рішуче налаштовані люди вимагали в орендаря пояснити, чому водойма перебуває у занедбаному стані.Про це пише газета «Волинь-нова» За словами ініціатора зборів і місцевого жителя, орендар ігнорує думку людей.«Ми бунтуємо через базлад. Рівень води знизився, скрізь бруд і гори відходів», – зазначив він.Ситуацію вирішуватимуть у судовому порядку.Місцеві мешканці кажуть, що колись у ставку можна було плавати, вода була чистою, а чагарники регулярно прибирали.Селянинтеж зазначив, що раніше ніяких проблем з орендарем не було. Втім, каже, що нині він відверто забруднює довкілля й порушує елементарні правила безпеки: протягнув у воді колючий дріт, де багато селян отримали поранення, тому плавати тепер нема змоги. Та ще й рибу, скоріш за все, годує невідповідним чином, бо її часто помічають мертвою.Вислухати обурених громадян прибула представниця орендаря. Жінка зазначила, що має всі необхідні документи. За договором, ставок орендував Олександр Іванович Войтович у 2006 році.«Договір продовжували. Наразі він є чинним до 2023. Усі документи офіційно оприлюднені, їх ніхто не може підробити. Я стверджую, що тут все вірно. Умови угоди не порушуються. Наразі ми не хочемо його розривати», – зазначила пані Галина.На її доводи люди відреагували масовим обуренням, мовляв, деякі документи недійсні, бо не мають необхідних реквізитів. Розмова переросла у сутичку, а згодом і штовханину. На місце події прибули правоохоронці.Аби довести, що орендар діє незаконно та ігнорує прохання жителів громади, селяни вирішили показати поліцейським «все як є». Вони знайшли у воді колючий залізний дріт і витягли на берег. При цьому присутні по черзі розповідали як постраждали від такого нововведення: «у мене собака там лапу покалічив, довелося шити», «я ним порізав ногу», «орендар ходить з вівчарками і залякує ними, щоб ніхто не купався». Мало того, люди навіть показали фото мертвої риби.Правоохоронці вислухали селян і порадили звернутися до суду, мовляв, справу мають передати на розгляд компетентним органам.Запрошений юрист, який мав пояснити чи порушується договір і за якими пунктами, так і не прибув. Тож ініціатор зборів Сергій Струсь подав заяву у поліцію. Далі, за словами старости села, ситуацію вирішуватимуть у судовому порядку.

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