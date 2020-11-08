Грози, шквали, град: синоптики розповіли, де і коли чекати негоду





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Прогноз на 26 липня



У цей день очікується невелика хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза.



Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 18-23°; вдень 26-31°.



Прогноз на 27-28 липня



У західних областях, 28 липня і в північних та місцями центральних областях мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с; на решті території невелика хмарність, без опадів.



Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°; вдень 27-32°, на півдні місцями 33-35°, 28 липня у Чернігівській та Сумській областях 24-29°.



Прогноз на 29-30 липня



Місцями короткочасні дощі, грози, лише 30 липня у північних та більшості західних областей без опадів. Температура вночі 14-20°, вдень 27-33°; на півдні країни вночі 18-24°, вдень 30-36°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До кінця липня в Україні утримається спекотна погода, але синоптики також обіцяють певним регіонам грози, шквали, а подекуди і град.Передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.У цей день очікується невелика хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза.Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 18-23°; вдень 26-31°.У західних областях, 28 липня і в північних та місцями центральних областях мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с; на решті території невелика хмарність, без опадів.Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с.Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°; вдень 27-32°, на півдні місцями 33-35°, 28 липня у Чернігівській та Сумській областях 24-29°.Місцями короткочасні дощі, грози, лише 30 липня у північних та більшості західних областей без опадів. Температура вночі 14-20°, вдень 27-33°; на півдні країни вночі 18-24°, вдень 30-36°.

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