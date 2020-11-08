вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Грози, шквали, град: синоптики розповіли, де і коли чекати негоду

Грози, шквали, град: синоптики розповіли, де і коли чекати негоду
До кінця липня в Україні утримається спекотна погода, але синоптики також обіцяють певним регіонам грози, шквали, а подекуди і град.

Передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз на 26 липня

У цей день очікується невелика хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 18-23°; вдень 26-31°.

Прогноз на 27-28 липня

У західних областях, 28 липня і в північних та місцями центральних областях мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с; на решті території невелика хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°; вдень 27-32°, на півдні місцями 33-35°, 28 липня у Чернігівській та Сумській областях 24-29°.

Прогноз на 29-30 липня

Місцями короткочасні дощі, грози, лише 30 липня у північних та більшості західних областей без опадів. Температура вночі 14-20°, вдень 27-33°; на півдні країни вночі 18-24°, вдень 30-36°.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, липень, синоптик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Горохівщині – скандал: більше сотні селян прийшли на мітинг проти орендаря ставка. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:21
У Гірці Полонці – аварія з 4-ма потерпілими
Сьогодні, 10:17
Грози, шквали, град: синоптики розповіли, де і коли чекати негоду
Сьогодні, 10:10
Сім'я з Волині вирощує персики і щороку збирає 15 тонн солодких плодів
Сьогодні, 10:05
На Волині за добу – лише 2 випадки Covid-19
Сьогодні, 09:35
Схожі новини
Обіцяють нічні «мінуси»: прогноз погоди на найближчий тиждень Обіцяють нічні «мінуси»: прогноз погоди на найближчий тиждень
08 листопад, 2020, 20:35
Якою буде погода в Україні у липні Якою буде погода в Україні у липні
26 червень, 2020, 13:29
Синоптик розповіла, якою буде погода на свято першого дзвоника Синоптик розповіла, якою буде погода на свято першого дзвоника
27 серпень, 2019, 17:09
Синоптик попередила про перші морози Синоптик попередила про перші морози
04 листопад, 2018, 19:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де та коли у Луцьку можна вакцинуватися від коронавірусу
Сьогодні, 11:10
 0
Фестиваль народної творчості у Ковелі: чим дивуватимуть волиняни
Сьогодні, 11:09
 0
Аварія у Гірці Полонці: повідомили про стан постраждалих, серед яких – двоє дітей
Сьогодні, 11:07
 0
У луцького виробника LeBruk з’явилася нова «дизайнерська» бруківка. ФОТО*
Сьогодні, 11:00
 0
Волинські лікарі врятували ногу чоловіка від ампутації
Сьогодні, 10:55
 0
Медіа
відео
1/8