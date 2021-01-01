У волинському медзакладі лікують синдром, що може спричинити втрату ноги

У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни лікують важке ускладнення цукрового діабету - синдром діабетичної стопи.Внаслідок розвитку цього процесу вражається спочатку шкіра, а далі – нервові закінчення, м’які тканини та кістки стопи, йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.Лікар-хірург Волинського обласного госпіталю ветеранів війнизахистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Комплексна лікувальна тактика у попередженні незадовільних результатів хірургічного лікування гнійно-некротичних ускладнень синдрому діабетичної стопи».Лікар пояснює, що необхідно знати про діабетичну стопу тим, хто хворіє на цукровий діабет та як зберегти стопи здоровими."Одним із основних ускладнень, яке розвивається під час цукрового діабету є синдром діабетичної стопи, яке має наслідком гнійно-некротичні ускладнення. В госпіталь звертається чимало пацієнтів із цією серйозною патологією, тож я вирішив її більш ретельно вивчити для удосконалення лікування в нашому закладі, застосування найефективніших методик, адже наше завдання - максимально зберегти функцію стоп наших пацієнтів", - каже Роман Антощук.Найважчий наслідок цього ускладнення - це повна ампутація нижньої кінцівки, втрата працездатності, в подальшому - неможливість пацієнта самому себе обслуговувати, а це тягар як для самого пацієнта, так і для родини. Тобто це проблема не тільки фізичного здоров’я, а й соціальна проблема.Насамперед, якщо є цукровий діабет і є якісь проблеми зі стопами, обов’язково спостерігати за стопами має подолог – професіонал, який знає анатомію стопи, розбирається з нюансами догляду. Якщо правильно доглядати за проблемами стоп, вони не будуть прогресувати.Неправильний догляд за стопами, неправильне взуття. Комплекс проблем, які можуть бути в пацієнта, а це - некорегований цукровий діабет, порушення гемодинаміки (кровообігу). Саме ці стани спричиняють прогресування патології.При розвитку діабетичної стопи не обов’язково будуть больові відчуття, можливі різні форми, які можуть боліти або ж ні. Будь-які візуальні зміни на стопі є показами для звернення до хірурга, який займається лікуванням діабетичної стопи, або ж принаймні до подолога. Одразу звертатися до хірурга, який займається гнійно-некротичними ускладненнями не завжди доцільно, бо фізично неможливо усіх пацієнтів оглядати та спостерігати. Подолог може надати правильну допомогу при мінімальних проблемах.Передусім - правильне ортопедичне взуття. Також важливий догляд. Обробляти будь-які мозолі, нігті, допомагати при схильності до кератозу має подолог. Людям з діабетом потрібно обслуговуватись не просто в манікюрному кабінеті, а в більш спеціалізованих кабінетах, де вміють працювати зі специфічними проблемами, зокрема і людей з діабетом.Нині в медзакладі лікують пацієнтів від 20-25 років і старші. Багато пацієнтів із постковідним синдромом. Чимало пацієнтів, які хворіли на COVID-19, мають вторинний цукровий діабет. Тому проблема набуває актуальності. В багатьох пацієнтів під час коронавірусної хвороби спостерігається підвищення рівня цукру крові. В деяких рівень цукру нормалізується, але частина пацієнтів залишається з цукровим діабетом.Найперше і найголовніше – стежити за рівнем глікемії, контролювати дієту, щоб рівень цукру залишався в межах норми. Друга порада – завжди використовувати ортопедичне взуття, максимально зручне, яке не тисне і не натирає. В разі появи якихось ознак змін на стопах звертатися до спеціаліста, адже навіть невеличка ранка на стопі може призвести в подальшому до ампутації. Такі ситуації спостерігають неодноразово, коли невчасне звернення призводить до важких ускладнень і навіть високих ампутацій нижніх кінцівок. Саме тому потрібно звертатися до фахівців, не чекати. Але найважливіша і основна порада - максимально чути лікарів і виконувати їхні призначення.