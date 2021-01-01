У Гірці Полонці – аварія з 4-ма потерпілими





Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.



Дорожньо-транспортна пригода трапилась вчора, 25 липня, близько 23 години. Зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz та Renault Megane Scenic. Внаслідок зіткнення травмувалися четверо осіб, що перебували в Mercedes: 39-річний водій та пасажири 40, 15 та 9 років.



Попередньо, обидва водії за кермом були тверезі.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі Луцького районного управління з’ясовують обставини автопригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В автопригоді в селі Гірка Полонка Луцького району травмувалося четверо осіб, серед потерпілих - двоє неповнолітніх.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Дорожньо-транспортна пригода трапилась вчора, 25 липня, близько 23 години. Зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz та Renault Megane Scenic. Внаслідок зіткнення травмувалися четверо осіб, що перебували в Mercedes: 39-річний водій та пасажири 40, 15 та 9 років.Попередньо, обидва водії за кермом були тверезі.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі Луцького районного управління з’ясовують обставини автопригоди.

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