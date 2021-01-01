вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Гірці Полонці – аварія з 4-ма потерпілими

У Гірці Полонці – аварія з 4-ма потерпілими
В автопригоді в селі Гірка Полонка Луцького району травмувалося четверо осіб, серед потерпілих - двоє неповнолітніх.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась вчора, 25 липня, близько 23 години. Зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz та Renault Megane Scenic. Внаслідок зіткнення травмувалися четверо осіб, що перебували в Mercedes: 39-річний водій та пасажири 40, 15 та 9 років.

Попередньо, обидва водії за кермом були тверезі.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі Луцького районного управління з’ясовують обставини автопригоди.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: автропригода, Гірка Полонка, потерпілі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
38-річна жінка з Волині скоїла самогубство
Сьогодні, 10:32
На Горохівщині – скандал: більше сотні селян прийшли на мітинг проти орендаря ставка. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:21
У Гірці Полонці – аварія з 4-ма потерпілими
Сьогодні, 10:17
Грози, шквали, град: синоптики розповіли, де і коли чекати негоду
Сьогодні, 10:10
Сім'я з Волині вирощує персики і щороку збирає 15 тонн солодких плодів
Сьогодні, 10:05
Схожі новини
Аварія у Гірці Полонці: повідомили про стан постраждалих, серед яких – двоє дітей Аварія у Гірці Полонці: повідомили про стан постраждалих, серед яких – двоє дітей
Сьогодні, 11:07
Медики розповіли про стан двох чоловіків, яких порізав односельчанин у Старій Вижівці Медики розповіли про стан двох чоловіків, яких порізав односельчанин у Старій Вижівці
16 липень, 16:20
На Волині – аварія з потерпілим. ВІДЕО На Волині – аварія з потерпілим. ВІДЕО
15 липень, 13:40
Поблизу Луцька трапилась ДТП: серед потерпілих – діти Поблизу Луцька трапилась ДТП: серед потерпілих – діти
06 липень, 11:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де та коли у Луцьку можна вакцинуватися від коронавірусу
Сьогодні, 11:10
 0
Фестиваль народної творчості у Ковелі: чим дивуватимуть волиняни
Сьогодні, 11:09
 0
Аварія у Гірці Полонці: повідомили про стан постраждалих, серед яких – двоє дітей
Сьогодні, 11:07
 0
У луцького виробника LeBruk з’явилася нова «дизайнерська» бруківка. ФОТО*
Сьогодні, 11:00
 0
Волинські лікарі врятували ногу чоловіка від ампутації
Сьогодні, 10:55
 0
Медіа
відео
1/8