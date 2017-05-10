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38-річна жінка з Волині скоїла самогубство

38-річна жінка з Волині скоїла самогубство
Жительку села Піща знайшли повішеною у господарській будівлі.

Про це Район.Шацьк стало відомо з власних джерел.

38-річна уродженка Шацька мешкала з чоловіком у селі Піща. Жінка працювала на Шацькому ринку.

Свідки кажуть, що жінка була спокійною, врівноваженою, шкідливих звичок не мала.

Що стало причиною для самогубства, з'ясовуватиме поліція та судмедексперти.

Фото - ілюстративне


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Теги: самогубство, Шацька громада, жінка
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