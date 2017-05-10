38-річна жінка з Волині скоїла самогубство





Про це



38-річна уродженка Шацька мешкала з чоловіком у селі Піща. Жінка працювала на Шацькому ринку.



Свідки кажуть, що жінка була спокійною, врівноваженою, шкідливих звичок не мала.



Що стало причиною для самогубства, з'ясовуватиме поліція та судмедексперти.



Фото - ілюстративне





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жительку села Піща знайшли повішеною у господарській будівлі.Про це Район.Шацьк стало відомо з власних джерел.38-річна уродженка Шацька мешкала з чоловіком у селі Піща. Жінка працювала на Шацькому ринку.Свідки кажуть, що жінка була спокійною, врівноваженою, шкідливих звичок не мала.Що стало причиною для самогубства, з'ясовуватиме поліція та судмедексперти.

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