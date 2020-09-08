Ягідно-грибний сезон на Волині: бюджети отримали 2,5 мільйона гривень податків

Проміжний підсумок сезону заготівлі на Волині – понад 1,1 мільйона гривень ПДФО і понад 1,3 мільйона гривень ренти за спецвикористання лісової продукції, сплачених заготівельниками.Про це стало відомо в ході засідання робочої групи ГУ ДПС у Волинській області з питань контролю за дотриманням податкового законодавства при заготівлі другорядної лісової продукції, повідомляє сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.Оскільки першочерговий контроль за ситуацією на заготівельному ринку здійснюють на районному рівні та в громадах, саме позиція керівників місцевого самоврядування - нині визначальний фактор для залучення податків до бюджету, наголошують у податковій службі Волині.«Для кожної з громад, на території якої відбувається заготівля чорниці, грибів та лікарських рослин, саме сплачені заготівельниками податки – це вагомий додатковий фінансовий ресурс. Якщо громада прагне до фінансової самостійності, то повинна подбати про дотримання податкового законодавства всіма представниками підприємництва, котрі заготовляють дари лісу з комерційною метою на її території», - наголошує заступник начальника Головного управління ДПС у Волинській областіПосадовець підкреслив, що податкова служба в межах компетенції негайно опрацьовуватиме інформацію від органів місцевої влади про зловживання на ринку заготівлі та вживатиме заходів задля виправлення ситуації.«Представники податкової служби входять до складу робочих груп, що працюють при райдержадміністраціях. Лише спільний контроль і моніторинг ситуації в період заготівлі дарів лісу дозволить громадам отримати належні податки до бюджету»,- підсумував Богдан Шинкарчук.Нагадують, що серед податкових платежів, які зобов’язані сплачувати господарюючі суб’єкти-учасники заготівельного бізнесу, - ПДФО, військовий збір та рента за спецвикористання дарів лісу. Постійний моніторинг процесу заготівлі ягід і грибів у волинських лісах здійснюють спеціальні комісії при органах місцевої влади та мобільні робочі групи, до складу яких входять працівники органів ДПС.