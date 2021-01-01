Аварія у Гірці Полонці: повідомили про стан постраждалих, серед яких – двоє дітей





Про це розповів Станіслав Лінік.



Нагадаємо, ДТП трапилась 25 липня, близько 23 години, у селі Гірка Полонка Луцького району. Зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz та Renault Megane Scenic. Внаслідок зіткнення травмувалися четверо осіб, що перебували в Mercedes: 39-річний водій та пасажири 40, 15 та 9 років.



Травмованих доправили до медичних закладів області. Зі слів Станіслава Лініка, у двох дорослих - забої грудної клітки, в одного з госпіталізованих - струс.



Діти перебувають у травматологічному відділенні обласної дитячої лікарні, розповів медичний директор з хірургічної роботи Ігор Дородних.



За даними поліції, попередньо, обидва водії за кермом були тверезі.



Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє дорослих та двоє дітей травмувалися в аварії поблизу Луцька. Дітей доправили до обласної дитячої лікарні, а дорослих - у Луцьку міську.Про це розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкоїНагадаємо, ДТП трапиласьЗіткнулися автомобілі Mercedes-Benz та Renault Megane Scenic. Внаслідок зіткнення травмувалися четверо осіб, що перебували в Mercedes: 39-річний водій та пасажири 40, 15 та 9 років.Травмованих доправили до медичних закладів області. Зі слів Станіслава Лініка, у двох дорослих - забої грудної клітки, в одного з госпіталізованих - струс.Діти перебувають у травматологічному відділенні обласної дитячої лікарні, розповів медичний директор з хірургічної роботиЗа даними поліції, попередньо, обидва водії за кермом були тверезі.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України.

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