Фестиваль народної творчості у Ковелі: чим дивуватимуть волиняни





Управління культури, молоді та спорту виконавчого комітету Ковельської міської ради 23-24 серпня в Ковелі Волинської області організовує фестиваль української народної творчості «З Народних джерел».



Фестиваль проводиться за 6 номінаціями:



«Народна та сучасна естрадна пісня»

«Українські народні танці»

«Інсценізація українських народних свят та обрядів»

«Українська авторська пісня»

«Українська пісня в стилі рок»

«Народні ремесла».



Для участі у фестивалі запрошуються всі бажаючі. Заявки на участь приймаються за електронною адресою

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