Фестиваль народної творчості у Ковелі: чим дивуватимуть волиняни
Сьогодні, 11:09
У Ковелі відбудеться фестиваль народної творчості, інформують на сайті міськради.
Управління культури, молоді та спорту виконавчого комітету Ковельської міської ради 23-24 серпня в Ковелі Волинської області організовує фестиваль української народної творчості «З Народних джерел».
Фестиваль проводиться за 6 номінаціями:
«Народна та сучасна естрадна пісня»
«Українські народні танці»
«Інсценізація українських народних свят та обрядів»
«Українська авторська пісня»
«Українська пісня в стилі рок»
«Народні ремесла».
Для участі у фестивалі запрошуються всі бажаючі. Заявки на участь приймаються за електронною адресою [email protected], (03352) 53685
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Управління культури, молоді та спорту виконавчого комітету Ковельської міської ради 23-24 серпня в Ковелі Волинської області організовує фестиваль української народної творчості «З Народних джерел».
Фестиваль проводиться за 6 номінаціями:
«Народна та сучасна естрадна пісня»
«Українські народні танці»
«Інсценізація українських народних свят та обрядів»
«Українська авторська пісня»
«Українська пісня в стилі рок»
«Народні ремесла».
Для участі у фестивалі запрошуються всі бажаючі. Заявки на участь приймаються за електронною адресою [email protected], (03352) 53685
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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