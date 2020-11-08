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Фестиваль народної творчості у Ковелі: чим дивуватимуть волиняни

Фестиваль народної творчості у Ковелі: чим дивуватимуть волиняни
У Ковелі відбудеться фестиваль народної творчості, інформують на сайті міськради.

Управління культури, молоді та спорту виконавчого комітету Ковельської міської ради 23-24 серпня в Ковелі Волинської області організовує фестиваль української народної творчості «З Народних джерел».

Фестиваль проводиться за 6 номінаціями:

«Народна та сучасна естрадна пісня»
«Українські народні танці»
«Інсценізація українських народних свят та обрядів»
«Українська авторська пісня»
«Українська пісня в стилі рок»
«Народні ремесла».

Для участі у фестивалі запрошуються всі бажаючі. Заявки на участь приймаються за електронною адресою [email protected], (03352) 53685

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Теги: Ковель, фестиваль, народна творчість
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