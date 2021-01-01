Співи, нагороди та смаколики: у селі Колодеже відсвяткували День села





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Чимало вітань та подарунків отримала громада села від голови Луцької районної ради Олександра Омельчука, народного депутата Вячеслава Рубльова, голови Городищенської громади Світлани Соколюк.



«Дякую за гарно організоване свято голові Городищенської громади та старості. Дякую народному депутату Вячеславу Рубльову за розбудову конкретно цієї громади та Волині загалом. Городищенська громада є взірцевою. Спільно ми почали реалізовувати проект «Соціальне житло», яке дасть можливість затримати фахівців у селах, надавши їм безкоштовне житло», - сказав у вітальному слові голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.







Разом із радницею Вірою Баландіною голова райради вручив почесні грамоти за особистий внесок у соціально-економічний розвиток територіальної громади, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди Дня села:



- завідувачу клубом с. Наталин Миколі Гогою;



- вчительці початкових класів Колодеженського ліцею Галині Слободянюк.











Народний депутат Вячеслав Рубльов побажав мешканцям Колодежого міцного здоров’я, а громаді – процвітання.



«Приємно побувати на святі, де, як одна родина, збирається усе село. Колодеже має давню історію та хороших, працьовитих, талановитих людей. Добра, здоров’я усім вам та вашим родинам. Хай вас Бог береже! Хай буде менше хвороб та пандемій, а побільше живого спілкування. Разом ми творимо новітню історію кожного села та громади», - наголосив парламентар.









Як зауважила голова Городищенської громади Світлана Соколюк, у Колодежому живуть дуже працьовиті люди.



«Зараз мало де побачиш таке село, в якому жителі тримають по п’ять корів, та працюють на землі, за що і живуть», - сказала Світлана Соколюк.









Після урочистої частини голова райради та народний депутат оглянули хід реконструкції місцевої школи.



«Дах у спортзалі протікав, неможливо було проводити уроки. Завдяки Вячеславу Рубльову та Городищенській громаді вже у цьому навчальному році у школі функціонуватиме повноцінний спортивний зал, майстерня, а також перекрили перехід з навчального корпусу у спортзал», - розповіла директорка Колодеженської школи Світлана Мигляс.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Колодеже Городищенської громади відсвяткували День села. Святковий настрій для місцевих мешканців зі сцени дарували співочі творчі колективи, майстри народної творчості презентували свої вироби, а організатори свята пригощали усіх кулішем та іншими смаколиками.Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.Чимало вітань та подарунків отримала громада села від голови Луцької районної ради, народного депутата, голови Городищенської громади«Дякую за гарно організоване свято голові Городищенської громади та старості. Дякую народному депутату Вячеславу Рубльову за розбудову конкретно цієї громади та Волині загалом. Городищенська громада є взірцевою. Спільно ми почали реалізовувати проект «Соціальне житло», яке дасть можливість затримати фахівців у селах, надавши їм безкоштовне житло», - сказав у вітальному слові голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.Разом із радницеюголова райради вручив почесні грамоти за особистий внесок у соціально-економічний розвиток територіальної громади, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди Дня села:- завідувачу клубом с. Наталин- вчительці початкових класів Колодеженського ліцеюНародний депутат Вячеслав Рубльов побажав мешканцям Колодежого міцного здоров’я, а громаді – процвітання.«Приємно побувати на святі, де, як одна родина, збирається усе село. Колодеже має давню історію та хороших, працьовитих, талановитих людей. Добра, здоров’я усім вам та вашим родинам. Хай вас Бог береже! Хай буде менше хвороб та пандемій, а побільше живого спілкування. Разом ми творимо новітню історію кожного села та громади», - наголосив парламентар.Як зауважила голова Городищенської громади Світлана Соколюк, у Колодежому живуть дуже працьовиті люди.«Зараз мало де побачиш таке село, в якому жителі тримають по п’ять корів, та працюють на землі, за що і живуть», - сказала Світлана Соколюк.Після урочистої частини голова райради та народний депутат оглянули хід реконструкції місцевої школи.«Дах у спортзалі протікав, неможливо було проводити уроки. Завдяки Вячеславу Рубльову та Городищенській громаді вже у цьому навчальному році у школі функціонуватиме повноцінний спортивний зал, майстерня, а також перекрили перехід з навчального корпусу у спортзал», - розповіла директорка Колодеженської школи

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