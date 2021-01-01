Трьом ювілярам у Луцьку виплатять по тисячі гривень





Отже, допомогу отримають дві волинянки, яким виповнилося 80 років і одна 95-річна жителька.



Департамент соціальної політики міської ради профінансував витрати за рахунок коштів фонду соціального захисту малозабезпечених верств населення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькрада виплатить ювілярам одноразову грошову допомогу в розмірі тисяча гривень у честь їхніх іменин. Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови.Отже, допомогу отримають дві волинянки, яким виповнилося 80 років і одна 95-річна жителька.Департамент соціальної політики міської ради профінансував витрати за рахунок коштів фонду соціального захисту малозабезпечених верств населення.

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