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Трьом ювілярам у Луцьку виплатять по тисячі гривень

Трьом ювілярам у Луцьку виплатять по тисячі гривень
Луцькрада виплатить ювілярам одноразову грошову допомогу в розмірі тисяча гривень у честь їхніх іменин. Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови.

Отже, допомогу отримають дві волинянки, яким виповнилося 80 років і одна 95-річна жителька.

Департамент соціальної політики міської ради профінансував витрати за рахунок коштів фонду соціального захисту малозабезпечених верств населення.

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Теги: ювіляри, Луцьк, гроші, міськрада
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