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На Волині злодійки викрадали мобільні телефони

На Волині злодійки викрадали мобільні телефони
До Володимир-Волинського відділу поліції за день за день надійшло три заяви щодо крадіжки телефонів. Правоохоронці встановили особи злодійок, інформують у пресслужбі поліції Волині.

У суботу,24 липня, до поліції звернувся 35-річний житель Івано-Франківської області із заявою про крадіжку мобільного телефона. Поліцейські протягом декількох годин встановили злодійку та вилучили викрадений телефон.

Поліцейські з’ясували, що під час відпочинку в парку «Слов’янський» у місті Володимирі-Волинську у чоловіка викрали мобільний телефон Samsung, вартістю 7500 тис. грн. Співробітники кримінальної поліції встановили особу, що скоїла крадіжку. Це раніше судима 35-річна жителька села Суходоли. Телефон вилучили та повернуть законному власнику.

Цього ж дня до поліції звернувся 35-річний житель Володимира-Волинського та повідомив, що у нього викрали мобільний телефон.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили причетність до скоєння крадіжки 39-річної жительки смт Благодатне.

Жінка уже раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.

За цими фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Теги: крадіжка, Володимир-Волинський, злодійки, мобільний телефон
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