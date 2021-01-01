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У Польщі бус з українцями потрапив у смертельну аварію. ФОТО

У Польщі бус з українцями потрапив у смертельну аварію. ФОТО
На території гміни Гідле (Лодзьке воєводство) сталася ДТП за участі мікроавтобуса, яким подорожували громадяни України.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, у суботу, 24 липня, близько 6:20 автомобіль Nissan, за кермом якого перебувала 36-річна жінка, раптово виїхав на зустрічну смугу руху й врізався в мікроавтобус, яким подорожувало семеро громадяни України (чоловіки віком від 39 до 54 років) та двоє громадян Польщі (чоловіки 39 та 40 років). Усі вони є працівниками будівельної фірми й їхали на роботу до Радомська.

Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби злетіли в кювет. Семеро українців отримали травми різного ступеня тяжкості й були госпіталізовані, в тому числі з залученням медичного гелікоптера, до лікарень в Лодзі, Радомську, Пйотркуві Трибунальскім і Ченстохові. При цьому троє громадян України були у дуже важкому стані. Одного з них, 37-річного чоловіка, медики так і не змогли врятувати: він помер під час операції.

Як зясувала поліція, винуватицею ДТП зі смертельними наслідками стала 36-річна водійка легковика. Тест на алкоголь показав у не аж 4 проміле. Водій мікроавтобуса був тверезим. Жінку заарештували, згідно пред'явлених звинувачень, їй може загрожувати до 12 років в'язниці.

У Польщі бус з українцями потрапив у смертельну аварію. ФОТО
У Польщі бус з українцями потрапив у смертельну аварію. ФОТО

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Теги: Польща, українці, смертельна аварія
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