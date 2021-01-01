У Чернігові масажистка вбила пацієнтку під час масажу





В ході досудового слідства проведено ряд судових експертиз, згідно з висновками яких вищевказані тілесні ушкодження, завдані підозрюваною, мають причинно-наслідковий зв’язок з настанням смерті потерпілої у неврологічному відділенні однієї з лікарень м. Чернігова.



Зазначається, що підозрювана за місцем свого мешкання, під час проведення масажу тіла, долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта потерпілої, внаслідок чого спричинила останній тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з ушкодженням спинного мозку в шийному відділі.



Наразі прокурором Чернігівської окружної прокуратури погоджено повідомлення про підозру їй у вбивстві з необережності (ч. 1 ст. 119 КК України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час масажу у Чернігові масажистка через необережність вбила пацієнтку, звернувши їй шию. Наразі їй повідомлено про підозру. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, передає УНН. В ході досудового слідства проведено ряд судових експертиз, згідно з висновками яких вищевказані тілесні ушкодження, завдані підозрюваною, мають причинно-наслідковий зв’язок з настанням смерті потерпілої у неврологічному відділенні однієї з лікарень м. Чернігова.Зазначається, що підозрювана за місцем свого мешкання, під час проведення масажу тіла, долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта потерпілої, внаслідок чого спричинила останній тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з ушкодженням спинного мозку в шийному відділі.Наразі прокурором Чернігівської окружної прокуратури погоджено повідомлення про підозру їй у вбивстві з необережності (ч. 1 ст. 119 КК України).

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