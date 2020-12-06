Опалювальний сезон у Горохові – під загрозою зриву

Віктора Годика.



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Як розповів депутат Луцької районної ради, голова постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району Юрій Бондарук, напередодні опалювального сезону та тотального здорожчання енергоносіїв у Горохові міська влада чинить опір ремонту теплотраси від котельні до приміщення лікарні.



«Горохівську лікарню обслуговує котельня КП «Райтеплобуд», від якої до приміщення лікарні веде теплотраса довжиною понад 500 метрів і вона потребує ремонту. Через дірки у трубі енергоносій не доходить до лікарняних палат, по факту – котельня гріє землю», - повідав Юрій Бондарук.



Директор КП «Райтеплобуд» Олександр Ешвович запропонував районній раді провести ремонт теплотраси.



«Луцька районна рада готова виділити кошти, але сама теплотраса перебуває на балансі КП «Горохівська багатопрофільна лікарня», відповідно власником є Горохівська територіальна громада. З незрозумілих причин міський голова Віктор Годик гальмує процес ремонту, а відтак ставить опалювальний сезон у лікарні під загрозу зриву. Ми звернулися до міської ради за дозволом на ремонт теплотраси, але отримали відмову», - розповів директор КП «Райтеплобуд» Олександр Ешвович.



«У той час, коли ми стоїмо на порозі чергової хвилі коронавірусу, треба піклуватися про теплі палати для хворих та комфортні умови для роботи медиків, а не займатися дешевим популізмом», - резюмував Юрій Бондарук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій районній раді стверджують, що у Горохові опалювальний сезон багатопрофільної лікарні – під загрозою зриву через політичні амбіції міського головиПро це йдеться на сайті Луцької районної ради.Як розповів депутат Луцької районної ради, голова постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, напередодні опалювального сезону та тотального здорожчання енергоносіїв у Горохові міська влада чинить опір ремонту теплотраси від котельні до приміщення лікарні.«Горохівську лікарню обслуговує котельня КП «Райтеплобуд», від якої до приміщення лікарні веде теплотраса довжиною понад 500 метрів і вона потребує ремонту. Через дірки у трубі енергоносій не доходить до лікарняних палат, по факту – котельня гріє землю», - повідав Юрій Бондарук.Директор КП «Райтеплобуд»запропонував районній раді провести ремонт теплотраси.«Луцька районна рада готова виділити кошти, але сама теплотраса перебуває на балансі КП «Горохівська багатопрофільна лікарня», відповідно власником є Горохівська територіальна громада. З незрозумілих причин міський голова Віктор Годик гальмує процес ремонту, а відтак ставить опалювальний сезон у лікарні під загрозу зриву. Ми звернулися до міської ради за дозволом на ремонт теплотраси, але отримали відмову», - розповів директор КП «Райтеплобуд» Олександр Ешвович.«У той час, коли ми стоїмо на порозі чергової хвилі коронавірусу, треба піклуватися про теплі палати для хворих та комфортні умови для роботи медиків, а не займатися дешевим популізмом», - резюмував Юрій Бондарук.

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