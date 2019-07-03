У Луцьку змагатимуться рятувальники з усієї країни

28-30 липня у Луцьку відбудуться змагання за Кубок України з пожежно-прикладного спорту серед найсильніших команд рятувальників країни.Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Учасники змагатимуться у наступних видах: підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху, подолання 100 метрової смуги з перешкодами, двоборстві, пожежній естафеті 4х100 метрів та бойовому розгортанні.Вхід - вільний.Прибуття команд, розміщення12.00 Засідання мандатної комісії, жеребкування. Перевірка (опробування) знаряддя та обладнання18.00 Нарада з представниками команд та суддями змагань10.00 Підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху навчальної башти (25 Державна пожежно-рятувальна частина, м.Луцьк, вул. Грибоєдова, 1). Урочисте відкриття змагань.10.00 Подолання 100-метрової смуги з перешкодами (25 Державна пожежно-рятувальна частина, м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1)15.00 Пожежна естафета 4х100 метрів (стадіон «Авангард»)09.00 Бойове розгортання від пожежної мотопомпи (стадіон «Авангард»)13:00 Підбиття підсумків. Урочисте закриття змагань та нагородження переможців і призерів (25 Державна пожежно-рятувальна частина, м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1)