У Луцьку змагатимуться рятувальники з усієї країни
Сьогодні, 13:00
28-30 липня у Луцьку відбудуться змагання за Кубок України з пожежно-прикладного спорту серед найсильніших команд рятувальників країни.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Учасники змагатимуться у наступних видах: підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху, подолання 100 метрової смуги з перешкодами, двоборстві, пожежній естафеті 4х100 метрів та бойовому розгортанні.
Вхід - вільний.
Програма змагань
27 липня
Прибуття команд, розміщення
12.00 Засідання мандатної комісії, жеребкування. Перевірка (опробування) знаряддя та обладнання
18.00 Нарада з представниками команд та суддями змагань
28 липня
10.00 Підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху навчальної башти (25 Державна пожежно-рятувальна частина, м.Луцьк, вул. Грибоєдова, 1). Урочисте відкриття змагань.
29 липня
10.00 Подолання 100-метрової смуги з перешкодами (25 Державна пожежно-рятувальна частина, м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1)
15.00 Пожежна естафета 4х100 метрів (стадіон «Авангард»)
30 липня
09.00 Бойове розгортання від пожежної мотопомпи (стадіон «Авангард»)
13:00 Підбиття підсумків. Урочисте закриття змагань та нагородження переможців і призерів (25 Державна пожежно-рятувальна частина, м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1)
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Учасники змагатимуться у наступних видах: підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху, подолання 100 метрової смуги з перешкодами, двоборстві, пожежній естафеті 4х100 метрів та бойовому розгортанні.
Вхід - вільний.
Програма змагань
27 липня
Прибуття команд, розміщення
12.00 Засідання мандатної комісії, жеребкування. Перевірка (опробування) знаряддя та обладнання
18.00 Нарада з представниками команд та суддями змагань
28 липня
10.00 Підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху навчальної башти (25 Державна пожежно-рятувальна частина, м.Луцьк, вул. Грибоєдова, 1). Урочисте відкриття змагань.
29 липня
10.00 Подолання 100-метрової смуги з перешкодами (25 Державна пожежно-рятувальна частина, м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1)
15.00 Пожежна естафета 4х100 метрів (стадіон «Авангард»)
30 липня
09.00 Бойове розгортання від пожежної мотопомпи (стадіон «Авангард»)
13:00 Підбиття підсумків. Урочисте закриття змагань та нагородження переможців і призерів (25 Державна пожежно-рятувальна частина, м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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