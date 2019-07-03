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У Луцьку змагатимуться рятувальники з усієї країни

У Луцьку змагатимуться рятувальники з усієї країни
28-30 липня у Луцьку відбудуться змагання за Кубок України з пожежно-прикладного спорту серед найсильніших команд рятувальників країни.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Учасники змагатимуться у наступних видах: підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху, подолання 100 метрової смуги з перешкодами, двоборстві, пожежній естафеті 4х100 метрів та бойовому розгортанні.

Вхід - вільний.

Програма змагань

27 липня

Прибуття команд, розміщення

12.00 Засідання мандатної комісії, жеребкування. Перевірка (опробування) знаряддя та обладнання

18.00 Нарада з представниками команд та суддями змагань

28 липня

10.00 Підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху навчальної башти (25 Державна пожежно-рятувальна частина, м.Луцьк, вул. Грибоєдова, 1). Урочисте відкриття змагань.

29 липня

10.00 Подолання 100-метрової смуги з перешкодами (25 Державна пожежно-рятувальна частина, м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1)

15.00 Пожежна естафета 4х100 метрів (стадіон «Авангард»)

30 липня

09.00 Бойове розгортання від пожежної мотопомпи (стадіон «Авангард»)

13:00 Підбиття підсумків. Урочисте закриття змагань та нагородження переможців і призерів (25 Державна пожежно-рятувальна частина, м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1)

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Теги: пожежники, змагання, Кубок України
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