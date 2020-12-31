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Наштрикнувся на деталь фонтана: у Дніпрі під час купання загинув 4-річний хлопчик

Наштрикнувся на деталь фонтана: у Дніпрі під час купання загинув 4-річний хлопчик
За смерть дитини через купання у фонтані матері загрожує 5 років за ґратами. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «злісне невиконання батьківських обов’язків».

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Трагедія сталася у Дніпрі на очах численних свідків. Чотирирічний хлопчик разом з іншою малечею купався у фонтані, послизнувся під час забавок і випадково сів на наконечник, звідки під тиском виштовхується вода. Мати дістала дитину з фонтану та викликала швидку. До обласної дитячої лікарні хлопчика доправили у критичному стані. Медики вісім годин оперували дитину, але травми виявились несумісні з життям.

«З одного боку - це механічне пошкодження в результаті падіння на саму трубу. Це пошкоджень промежини. Крім цього, другий механізм - це гідроудар від самої струменя фонтану і були численні ушкодження внутрішніх органів», - розповідає завідувач відділенням реанімації обласної дитячої лікарні Сергій Єгоров.

Фото - ілюстративне

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Теги: смерть, Дніпро, хлопчик, фонтан
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