вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Ковельщині під час безкоштовного огляду на рак шийки матки у третини жінок виявили паталогії

На Ковельщині під час безкоштовного огляду на рак шийки матки у третини жінок виявили паталогії
У п’ятницю, 23 липня, у селах Дубечне, Буцинь та Сереховичі Ковельського району жінок безкоштовно оглянули на рак шийки матки. До лікарів (а це працівники відділення гінекології Луцької міської клінічної лікарні Ніна Яцик, Оксана Мазурок, Наталія Голюк) того дня звернулася понад сотня охочих перевірити стан здоров’я.

Про це повідомляє "Перший".

У третини жінок, які зголосилися на огляд, виявили різного типу патології шийки матки. Найпоширенішою виявилася ектопія епітелію. Її діагностували у чотирнадцяти пацієнток. Окрім того, у семи осіб знайшли міому матки й у шести – опущення стінок піхви. Також жінки завдяки огляду дізналися, що у них поліп цервікального каналу й гіперпластичні зміни ендометрію.

Один виїзд, відповідно до інформації благодійної організації «Фонд боротьби з раком», орієнтовно вартує понад 5 тисяч гривень (йдеться про закупівлю гінекологічних наборів, оплату праці медика та пальне, а також платні послуги лабораторій). Тож організація неодноразово просила доброчинців про фінансову підтримку потрібної справи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковельщина, безкоштовний огляд, результати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в Стиру втопився чоловік
Сьогодні, 13:46
На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ: семеро бійців отримали поранення
Сьогодні, 13:35
На Ковельщині під час безкоштовного огляду на рак шийки матки у третини жінок виявили паталогії
Сьогодні, 13:30
Коронавірус знижує інтелект пацієнта, - вчені
Сьогодні, 13:11
У Луцьку змагатимуться рятувальники з усієї країни
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
У місті на Волині троє випускників склали ЗНО на 199 балів У місті на Волині троє випускників склали ЗНО на 199 балів
20 липень, 16:56
Смертельна ДТП на Волині: мотоцикліст в'їхав у бетонну опору Смертельна ДТП на Волині: мотоцикліст в'їхав у бетонну опору
22 червень, 10:24
Троє випускників волинського ліцею склали ЗНО з англійської мови на 200 балів Троє випускників волинського ліцею склали ЗНО з англійської мови на 200 балів
18 червень, 13:45
Зловмисники викрали електродвигуни з волинського підприємства Зловмисники викрали електродвигуни з волинського підприємства
10 червень, 20:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за вихідні горіли житловий будинок та господарська споруда
Сьогодні, 14:10
 0
У Луцьку під час руху у маршрутки відлетіло колесо
Сьогодні, 14:01
 0
У волинському медзакладі лікують синдром, що може спричинити втрату ноги
Сьогодні, 13:56
 0
У Луцьку в Стиру втопився чоловік
Сьогодні, 13:46
 0
На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ: семеро бійців отримали поранення
Сьогодні, 13:35
 0
Медіа
відео
1/8