На Ковельщині під час безкоштовного огляду на рак шийки матки у третини жінок виявили паталогії





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У третини жінок, які зголосилися на огляд, виявили різного типу патології шийки матки. Найпоширенішою виявилася ектопія епітелію. Її діагностували у чотирнадцяти пацієнток. Окрім того, у семи осіб знайшли міому матки й у шести – опущення стінок піхви. Також жінки завдяки огляду дізналися, що у них поліп цервікального каналу й гіперпластичні зміни ендометрію.



Один виїзд, відповідно до інформації благодійної організації «Фонд боротьби з раком», орієнтовно вартує понад 5 тисяч гривень (йдеться про закупівлю гінекологічних наборів, оплату праці медика та пальне, а також платні послуги лабораторій). Тож організація неодноразово просила доброчинців про фінансову підтримку потрібної справи.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 23 липня, у селах Дубечне, Буцинь та Сереховичі Ковельського району жінок безкоштовно оглянули на рак шийки матки. До лікарів (а це працівники відділення гінекології Луцької міської клінічної лікарні Ніна Яцик, Оксана Мазурок, Наталія Голюк) того дня звернулася понад сотня охочих перевірити стан здоров’я.Про це повідомляє "Перший". У третини жінок, які зголосилися на огляд, виявили різного типу патології шийки матки. Найпоширенішою виявилася ектопія епітелію. Її діагностували у чотирнадцяти пацієнток. Окрім того, у семи осіб знайшли міому матки й у шести – опущення стінок піхви. Також жінки завдяки огляду дізналися, що у них поліп цервікального каналу й гіперпластичні зміни ендометрію.Один виїзд, відповідно до інформації благодійної організації «Фонд боротьби з раком», орієнтовно вартує понад 5 тисяч гривень (йдеться про закупівлю гінекологічних наборів, оплату праці медика та пальне, а також платні послуги лабораторій). Тож організація неодноразово просила доброчинців про фінансову підтримку потрібної справи.

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