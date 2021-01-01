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На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ: семеро бійців отримали поранення

На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ: семеро бійців отримали поранення
Сьогодні, 26 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння.

Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

За інформаціює штабу, в результаті обстрілу 4 військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще 3 – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню важкості, п’ятьох - задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Фото - ілюстративне

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Теги: ООС, війна, Донбас, українські бійці
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