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У Луцьку в Стиру втопився чоловік

У Луцьку в Стиру втопився чоловік
24 липня під час купання в річці Стир в районі вулиці Караїмської в обласному центрі під час купання втопився 58-річний лучанин.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Тіло чоловіка підняли співробітники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.


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Теги: Стир, потопельник, смерть, Луцьк
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