У Луцьку в Стиру втопився чоловік





Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Тіло чоловіка підняли співробітники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 липня під час купання в річці Стир в районі вулиці Караїмської в обласному центрі під час купання втопився 58-річний лучанин.Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Тіло чоловіка підняли співробітники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.

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