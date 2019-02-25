У Луцьку в Стиру втопився чоловік
Сьогодні, 13:46
24 липня під час купання в річці Стир в районі вулиці Караїмської в обласному центрі під час купання втопився 58-річний лучанин.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Тіло чоловіка підняли співробітники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Тіло чоловіка підняли співробітники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.
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