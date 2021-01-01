На Волині за вихідні горіли житловий будинок та господарська споруда

24-25 липня на території Волинської області рятувальники ліквідували 7 пожеж у приватному житловому секторі та на відкритих територіях.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.Зокрема, 24 липня працівники 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Горохова ліквідували загорання автомобіля, що за попередніми даними трапилося через несправність електричної системи транспортного засобу.Цього ж дня у м. Ковелі трапилася пожежа в приватному житловому будинку на вулиці Богдана Лепкого. За 6 хвилин на місце виклику прибули рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів м. Ковеля – 4-ої та 19-ої ДПРЧ. З’ясувалося, що пожежа виникла в приміщенні ванної кімнати, поширилася на хатні речі, й покрівлю. Горіння локалізували о 13:22, ліквідували о 13:45. Імовірно, пожежа трапилася через порушення правил пожежної безпеки під час зварювальних робіт.Крім того, у суботу 24 липня через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб трапилися пожежі на сільськогосподарських угіддях у селі Лахвичі Камінь-Каширського району та в селі Липини Луцького району. Пожежа в урочищі Соса біля села Лахвичі охопила стерню на площі 0,4 га. Горіння ліквідували працівники 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів. А в селі Липини горіла пшениця на корені – площа пожежі склала пів гектара. Горіння приборкали Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька.25 липня працівники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширського ліквідували пожежу господарської соломи у селі Залазько Камінь-Каширського району, що виникла через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.У неділю ввечері горіла цегляна господарська споруда у селі Покащів Олицької селищної громади. Рятувальники 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини та працівники місцевої пожежної команди смт Олика локалізували горіння о 22:40, ліквідували – о 22:55. Імовірно, вогонь спалахнув через коротке замикання електромережі.Крім того, через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб виникла пожежа сухої трави та чагарників біля м. Каменя-Каширського. Вогонь охопив угіддя площею 1,5 га. Горіння ліквідували 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширського.