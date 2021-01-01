Хворого на рак юного паралімпійця з Волині відмовились оперувати, рідні та благодійники не полишають надій

Петра Жукалюка з Волині неоперабельною.



Про це повідомляють на сторінці Благодійного Фонду «З Богом у серці» у фейсбуці.



Нагадаємо, спортсмену Національної Збірної України з лижних перегонів і біатлону серед спортсменів із порушеннями зору лучанину Петру Жукалюку



Виявилось, що злоякісне новоутворення встигло зруйнувати кістки тазу і розповсюдитись організмом. Лікарі більше не дають шансів. І відправляють Петра додому, у Луцьк.



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"Ми з мамою Петра просто плакали у слухавку.

В цей момент розгублено шукаєш слова у своєму серці — маєш ж бути там бодай щось, що б освітило ту страшну темряву, що нависла, але просто не можеш вимовити ані слова підтримки, відчуваючи тільки безсилля і як душать сльози.



Найгірше те, що Петра ніхто не хоче приймати. Відомо тільки одне — Інститут раку їм потрібно покинути вже сьогодні.



Ми робимо все, що в наших силах, щоб знайти місце, де за життя Петра будуть боротись.



Ми не покинемо цю сім’ю. Це офіційна позиція Фонду. Хоч би які були прогнози, навіть коли відвертаються усі інші, ми будемо далі вести цю боротьбу разом із ними, вірити разом з ними, молитись разом із ними, бо ми своїх не кидаємо!

А Петро для кожного із нас став рідним.

І це не просто гарного слова заради.



Чи означає це, що кошти, зібрані для Петра Жукалюка не знадобляться?



Ні, адже Петру показана хіміотерапія для стримування хвороби, знеболювальні, підтримуючі ліки, а це все великі суми коштів. Навпаки, ми поки навіть не уявляємо, які витрати лягають на наші плечі, і наскільки далі люди будуть готові відгукуватись, щоб допомогти Петрові.



Ми розуміємо, що допомагати буде тепер набагато набагато складніше. Але ми готові йти цим складним шляхом, бо знаємо, що попутників на легкому шляху завжди вистачає, а на важкому шляху ти найчастіше лишаєшся сам!

Так що, Петро, ми будемо йти з тобою.

І Господь із нами.

Тільки вперед".



Допомогти Петру у його боротьбі за життя:

Картка Благодійного Фонду «З Богом у серці»:

4246 0010 0224 4295

(працює і для міжнародних переказів із конвертацією у гривні. При потребі вказати ім‘я, вказуйте назву фонду

Z Bogom u serdsi, або ім’я директора фонду — Бадалян Марія/ Badalian Mariia)

Пошук за назвою у Приват24:

Платежі -> БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД З БОГОМ У СЕРЦІ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після отриманих результатів МРТ, лікарі Національного інституту раку визнали пухлину 17-річногоз Волині неоперабельною.Про це повідомляють на сторінці Благодійного Фонду «З Богом у серці» у фейсбуці.Нагадаємо, спортсмену Національної Збірної України з лижних перегонів і біатлону серед спортсменів із порушеннями зору лучанину Петру Жукалюку необхідно зібрати 500 тисяч гривень , щоб подолати страшну хворобу. Хлопець має лише 4 % зору, до цього додався ще й рак.Виявилось, що злоякісне новоутворення встигло зруйнувати кістки тазу і розповсюдитись організмом. Лікарі більше не дають шансів. І відправляють Петра додому, у Луцьк.Далі допис подаємо без змін та правок:Допомогти Петру у його боротьбі за життя:Картка Благодійного Фонду «З Богом у серці»:(працює і для міжнародних переказів із конвертацією у гривні. При потребі вказати ім‘я, вказуйте назву фондуZ Bogom u serdsi, або ім’я директора фонду — Бадалян Марія/ Badalian Mariia)Пошук за назвою у Приват24:Платежі -> БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД З БОГОМ У СЕРЦІ

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