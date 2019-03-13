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У волинському місті жителі скаржаться на часті перебої з водопостачанням. ВІДЕО

У волинському місті жителі скаржаться на часті перебої з водопостачанням. ВІДЕО
У Ківерцях жителі скаржаться на часті перебої з водопостачанням. Зрештою, вони звернулися з проханням озвучити проблему перебоїв з водопостачанням до журналістів телеканалу ГІТ, інформує Район.in.ua.

За словами людей, перебої з водопостачанням виникають не вперше, зокрема, йдеться про будинки на вулицях Соборності, Прилісна, Сінкевича, Будівельників й інші. Особливо потерпають люди у спеку: не працюють пральні машини, людям немає як помитися.

Водомережа перебуває на балансі Рівненсько-Тернопільського територіального управління філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд ПАТ «Укрзалізниця».

Ситуацію прокоментував Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук.

За його словами, водопостачання — надзвичайно велика проблема для Ківерцівської громади, особливо коли триває літня спека і люди починають масово поливати свої городи, несанкціоновано врізатися у водопровід, чим зменшується тиск у мережі.

В «Укрзалізниці», якій підпорядкована мережа, не мають технічної можливості обслуговувати водогін.

Наразі міська рада звернулася до власника водогінної мережі з проханням передати її на баланс міста. Але це питання не одного дня, адже стан труб — дуже зношений і потребує капітального ремонту та подекуди — заміни, що коштуватиме міському бюджету чималу суму.

Детальніше дивіться у відео.


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Теги: Ківерці, водопостачання, скарга
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