Волинський виш увійшов у ТОП-25 закладів, найпопулярніших серед абітурієнтів





До навчальних закладів України вступники подали більше 1 млн 700 тисяч заяв на основі повної загальної середньої освіти для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та медичного магістра на базі повної загальної середньої освіти.



Як і минулого року, лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка. Третю сходинку посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.



"До Університету Лесі Українки подано 10271 заяву. Це найкращий результат серед закладів вищої освіти Волинської, Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Житомирської, Вінницької та інших областей", - прокоментував ректор Лесиного вишу Анатолій Цьось на своїй сторінці у Facebook.



Луцький національний технічний університет посідає 46 сходинку з 6378 заявами від вступників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський національний університет імені Лесі Українки за популярністю займає 23 позицію серед усіх закладів вищої освіти України. Про це свідчать дані сайту Osvita.ua.До навчальних закладів України вступники подали більше 1 млн 700 тисяч заяв на основі повної загальної середньої освіти для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та медичного магістра на базі повної загальної середньої освіти.Як і минулого року, лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка. Третю сходинку посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського."До Університету Лесі Українки подано 10271 заяву. Це найкращий результат серед закладів вищої освіти Волинської, Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Житомирської, Вінницької та інших областей", - прокоментував ректор Лесиного вишуна своїй сторінці у Facebook.Луцький національний технічний університет посідає 46 сходинку з 6378 заявами від вступників.

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