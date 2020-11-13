вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський виш увійшов у ТОП-25 закладів, найпопулярніших серед абітурієнтів

Волинський виш увійшов у ТОП-25 закладів, найпопулярніших серед абітурієнтів
Волинський національний університет імені Лесі Українки за популярністю займає 23 позицію серед усіх закладів вищої освіти України. Про це свідчать дані сайту Osvita.ua.

До навчальних закладів України вступники подали більше 1 млн 700 тисяч заяв на основі повної загальної середньої освіти для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та медичного магістра на базі повної загальної середньої освіти.

Як і минулого року, лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка. Третю сходинку посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

"До Університету Лесі Українки подано 10271 заяву. Це найкращий результат серед закладів вищої освіти Волинської, Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Житомирської, Вінницької та інших областей", - прокоментував ректор Лесиного вишу Анатолій Цьось на своїй сторінці у Facebook.

Луцький національний технічний університет посідає 46 сходинку з 6378 заявами від вступників.
Волинський виш увійшов у ТОП-25 закладів, найпопулярніших серед абітурієнтів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: виші, Луцьк, рейтинг, ВНУ імені Лесі Українки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода в Україні в серпні
Сьогодні, 15:48
Волинський виш увійшов у ТОП-25 закладів, найпопулярніших серед абітурієнтів
Сьогодні, 15:20
Наштрикнувся на деталь фонтана: у Дніпрі під час купання загинув 4-річний хлопчик
Сьогодні, 15:04
У волинському місті жителі скаржаться на часті перебої з водопостачанням. ВІДЕО
Сьогодні, 14:45
Хворого на рак юного паралімпійця з Волині відмовились оперувати, рідні та благодійники не полишають надій
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
Луцький виш – у ТОП-30 найкращих в Україні Луцький виш – у ТОП-30 найкращих в Україні
31 травень, 11:48
Луцьк - знову у ТОП-20 міст з найбільш брудним повітрям в Україні Луцьк - знову у ТОП-20 міст з найбільш брудним повітрям в Україні
26 травень, 22:24
Луцьк потрапив у ТОП-10 найпривабливіших міст України Луцьк потрапив у ТОП-10 найпривабливіших міст України
02 січень, 15:40
Луцьк змагається за звання найпривабливішого міста Луцьк змагається за звання найпривабливішого міста
13 листопад, 2020, 22:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода в Україні в серпні
Сьогодні, 15:48
 0
Волинський виш увійшов у ТОП-25 закладів, найпопулярніших серед абітурієнтів
Сьогодні, 15:20
 0
Наштрикнувся на деталь фонтана: у Дніпрі під час купання загинув 4-річний хлопчик
Сьогодні, 15:04
 0
У волинському місті жителі скаржаться на часті перебої з водопостачанням. ВІДЕО
Сьогодні, 14:45
 0
Хворого на рак юного паралімпійця з Волині відмовились оперувати, рідні та благодійники не полишають надій
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8