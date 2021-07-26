Якою буде погода в Україні в серпні





Це на 1-1,5 градуси вище від кліматичної норми, йдеться в прогнозі на сайті Укргідрометцентру, передає



Місячна кількість опадів очікується 31-80 мм, а на Прикарпатті місцями 95-99 мм, що в межах кліматичної норми.



Дані багаторічних спостережень свідчать, що в серпні середня місячна температура повітря становить 18-22 градуси, в південних, південно-східних областях та в Криму місцями 23-24 градуси, на високогір'ї Карпат 13 градусів тепла.



Абсолютний мінімум температури повітря становить - 0-7 градусів тепла, на півдні місцями 8-13 градусів тепла, в Карпатах, північних, Волинській, Харківській, Луганській і Запорізькій областях місцями 0,1-2 градусів морозу.



Абсолютний максимум температури повітря - 35-39 градусів тепла, в південних, східних, більшості центральних, Тернопільській і Чернігівській областях місцями 40-42 градусів, в гірських районах 30-35 градусів, на високогір'ї Карпат 26-28 градусів.



У серпні середня місячна кількість опадів становить 30-69 мм, в Херсонській області та західних районах Криму місцями 24-28 мм, на Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму 70-97 мм, в гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей місцями 104-120 мм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У серпні нинішнього року середня місячна температура повітря в Україні очікується у межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів.Це на 1-1,5 градуси вище від кліматичної норми, йдеться в прогнозі на сайті Укргідрометцентру, передає "Слово і діло". Місячна кількість опадів очікується 31-80 мм, а на Прикарпатті місцями 95-99 мм, що в межах кліматичної норми.Дані багаторічних спостережень свідчать, що в серпні середня місячна температура повітря становить 18-22 градуси, в південних, південно-східних областях та в Криму місцями 23-24 градуси, на високогір'ї Карпат 13 градусів тепла.Абсолютний мінімум температури повітря становить - 0-7 градусів тепла, на півдні місцями 8-13 градусів тепла, в Карпатах, північних, Волинській, Харківській, Луганській і Запорізькій областях місцями 0,1-2 градусів морозу.Абсолютний максимум температури повітря - 35-39 градусів тепла, в південних, східних, більшості центральних, Тернопільській і Чернігівській областях місцями 40-42 градусів, в гірських районах 30-35 градусів, на високогір'ї Карпат 26-28 градусів.У серпні середня місячна кількість опадів становить 30-69 мм, в Херсонській області та західних районах Криму місцями 24-28 мм, на Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму 70-97 мм, в гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей місцями 104-120 мм.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію