вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода в Україні в серпні

Якою буде погода в Україні в серпні
У серпні нинішнього року середня місячна температура повітря в Україні очікується у межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів.

Це на 1-1,5 градуси вище від кліматичної норми, йдеться в прогнозі на сайті Укргідрометцентру, передає "Слово і діло".

Місячна кількість опадів очікується 31-80 мм, а на Прикарпатті місцями 95-99 мм, що в межах кліматичної норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що в серпні середня місячна температура повітря становить 18-22 градуси, в південних, південно-східних областях та в Криму місцями 23-24 градуси, на високогір'ї Карпат 13 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить - 0-7 градусів тепла, на півдні місцями 8-13 градусів тепла, в Карпатах, північних, Волинській, Харківській, Луганській і Запорізькій областях місцями 0,1-2 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 35-39 градусів тепла, в південних, східних, більшості центральних, Тернопільській і Чернігівській областях місцями 40-42 градусів, в гірських районах 30-35 градусів, на високогір'ї Карпат 26-28 градусів.

У серпні середня місячна кількість опадів становить 30-69 мм, в Херсонській області та західних районах Криму місцями 24-28 мм, на Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму 70-97 мм, в гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей місцями 104-120 мм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, серпень, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода в Україні в серпні
Сьогодні, 15:48
Волинський виш увійшов у ТОП-25 закладів, найпопулярніших серед абітурієнтів
Сьогодні, 15:20
Наштрикнувся на деталь фонтана: у Дніпрі під час купання загинув 4-річний хлопчик
Сьогодні, 15:04
У волинському місті жителі скаржаться на часті перебої з водопостачанням. ВІДЕО
Сьогодні, 14:45
Хворого на рак юного паралімпійця з Волині відмовились оперувати, рідні та благодійники не полишають надій
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
Синоптики прогнозують українцям «тропічну» погоду у липні і «осінь» у серпні Синоптики прогнозують українцям «тропічну» погоду у липні і «осінь» у серпні
29 червень, 12:46
«Буде багато сонця»: синоптик озвучила прогноз погоди на вихідні «Буде багато сонця»: синоптик озвучила прогноз погоди на вихідні
23 липень, 12:00
На Україну насувається негода: чи омине вона Волинь На Україну насувається негода: чи омине вона Волинь
20 липень, 11:58
Україну накриє спека до +39 градусів, – синоптик гідрометцентру Україну накриє спека до +39 градусів, – синоптик гідрометцентру
13 липень, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода в Україні в серпні
Сьогодні, 15:48
 0
Волинський виш увійшов у ТОП-25 закладів, найпопулярніших серед абітурієнтів
Сьогодні, 15:20
 0
Наштрикнувся на деталь фонтана: у Дніпрі під час купання загинув 4-річний хлопчик
Сьогодні, 15:04
 0
У волинському місті жителі скаржаться на часті перебої з водопостачанням. ВІДЕО
Сьогодні, 14:45
 0
Хворого на рак юного паралімпійця з Волині відмовились оперувати, рідні та благодійники не полишають надій
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8