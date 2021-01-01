вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

МОЗ рекомендує вагітним вакцинуватися від коронавірусу

МОЗ рекомендує вагітним вакцинуватися від коронавірусу
У Міністерстві охорони здоров'я рекомендували вагітним жінкам вакцинуватися від COVID. Зазначається, що наразі така вакцинація є безпечною та необхідною. Про це йдеться на сторінці у Facebook Центру громадського здоров'я.

Заявляють, що вакцинація від COVID-19 для вагітних безпечна і необхідна. Клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19.

Повідомляють, що вакцина не шкодить здоров'ю матері і дитини. У той же час у МОЗ зазначають, що COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки може призвести до передчасних пологів або переривання вагітності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вакцинація, вагітність, МОЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
COVID-19 – на другому місці серед причин смертності на Волині
Сьогодні, 16:26
Волинянин вдома вирощував коноплі. ФОТО
Сьогодні, 16:11
МОЗ рекомендує вагітним вакцинуватися від коронавірусу
Сьогодні, 16:01
Якою буде погода в Україні в серпні
Сьогодні, 15:48
Волинський виш увійшов у ТОП-25 закладів, найпопулярніших серед абітурієнтів
Сьогодні, 15:20
Схожі новини
ВООЗ дала нові рекомендації щодо вакцинації вагітних жінок ВООЗ дала нові рекомендації щодо вакцинації вагітних жінок
20 липень, 19:22
Українці тепер зможуть вакцинуватися без попереднього запису Українці тепер зможуть вакцинуватися без попереднього запису
20 липень, 11:39
У МОЗ розповіли, чи можна вагітним вакцинуватися від Covid-19 У МОЗ розповіли, чи можна вагітним вакцинуватися від Covid-19
15 червень, 19:14
Вагітних рекомендують щепити вакциною Pfizer - МОЗ Вагітних рекомендують щепити вакциною Pfizer - МОЗ
15 червень, 02:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині до наступного літа відкриють лавандове поле. ФОТО
Сьогодні, 17:21
 0
Їхав зі швидкістю 145 км/год: поблизу Луцька зловили «шумахера»
Сьогодні, 17:14
 0
У Рівному працівники локомотивного депо тоннами зливали пальне: щомісяця мали до мільйона гривень «прибутку». ФОТО
Сьогодні, 17:05
 0
Ледь не вбив сусіда: волинянина посадили у тюрму на 5 років
Сьогодні, 16:42
 0
Автотроща у Польщі з українцями: четверо людей досі – в лікарнях
Сьогодні, 16:31
 0
Медіа
відео
1/8