МОЗ рекомендує вагітним вакцинуватися від коронавірусу





Заявляють, що вакцинація від COVID-19 для вагітних безпечна і необхідна. Клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19.



Повідомляють, що вакцина не шкодить здоров'ю матері і дитини. У той же час у МОЗ зазначають, що COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки може призвести до передчасних пологів або переривання вагітності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві охорони здоров'я рекомендували вагітним жінкам вакцинуватися від COVID. Зазначається, що наразі така вакцинація є безпечною та необхідною. Про це йдеться на сторінці у Facebook Центру громадського здоров'я.Заявляють, що вакцинація від COVID-19 для вагітних безпечна і необхідна. Клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19.Повідомляють, що вакцина не шкодить здоров'ю матері і дитини. У той же час у МОЗ зазначають, що COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки може призвести до передчасних пологів або переривання вагітності.

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