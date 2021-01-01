вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин вдома вирощував коноплі. ФОТО

Волинянин вдома вирощував коноплі. ФОТО
Ратнівчанин вдома і на городі вирощував коноплі. Поліцейські припинили незаконну діяльність, - інформують в пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Сьогодні, 26 липня, під час несення служби співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №2 (Ратне) Ковельського районного управління поліції на обійсті жителя смт Ратне виявили незаконний посів конопель.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду місця події поліцейські встановили, що місцевий мешканець вирощував 16 кущів конопель. Декілька рослин росло на городі.

Основну кількість конопель волинянин вирощував у хаті, в спеціально обладнаній кімнаті.
Волинянин вдома вирощував коноплі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ратне, волинянин, коноплі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Та це, якась дичка зробіть експертизу!!!
Відповісти
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Автотроща у Польщі з українцями: четверо людей досі – в лікарнях
Сьогодні, 16:31
COVID-19 – на другому місці серед причин смертності на Волині
Сьогодні, 16:26
Волинянин вдома вирощував коноплі. ФОТО
Сьогодні, 16:11
МОЗ рекомендує вагітним вакцинуватися від коронавірусу
Сьогодні, 16:01
Якою буде погода в Україні в серпні
Сьогодні, 15:48
Схожі новини
Поширював у соцмережах порно: волинянина взяли під варту Поширював у соцмережах порно: волинянина взяли під варту
22 липень, 15:32
На Волині викрили організатора, який незаконно переправляв людей та цигарки до Польщі На Волині викрили організатора, який незаконно переправляв людей та цигарки до Польщі
21 липень, 13:31
Необхідно – 60 тисяч євро: 10-річний волинянин потребує пересадки нирки Необхідно – 60 тисяч євро: 10-річний волинянин потребує пересадки нирки
21 липень, 09:42
Суд виніс покарання волинянину, який із сокирою накинувся на поліцейських Суд виніс покарання волинянину, який із сокирою накинувся на поліцейських
20 липень, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині до наступного літа відкриють лавандове поле. ФОТО
Сьогодні, 17:21
 0
Їхав зі швидкістю 145 км/год: поблизу Луцька зловили «шумахера»
Сьогодні, 17:14
 0
У Рівному працівники локомотивного депо тоннами зливали пальне: щомісяця мали до мільйона гривень «прибутку». ФОТО
Сьогодні, 17:05
 0
Ледь не вбив сусіда: волинянина посадили у тюрму на 5 років
Сьогодні, 16:42
 0
Автотроща у Польщі з українцями: четверо людей досі – в лікарнях
Сьогодні, 16:31
 0
Медіа
відео
1/8