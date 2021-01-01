Волинянин вдома вирощував коноплі. ФОТО
Сьогодні, 16:11
Ратнівчанин вдома і на городі вирощував коноплі. Поліцейські припинили незаконну діяльність, - інформують в пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Сьогодні, 26 липня, під час несення служби співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №2 (Ратне) Ковельського районного управління поліції на обійсті жителя смт Ратне виявили незаконний посів конопель.
На місце викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду місця події поліцейські встановили, що місцевий мешканець вирощував 16 кущів конопель. Декілька рослин росло на городі.
Основну кількість конопель волинянин вирощував у хаті, в спеціально обладнаній кімнаті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сьогодні, 26 липня, під час несення служби співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №2 (Ратне) Ковельського районного управління поліції на обійсті жителя смт Ратне виявили незаконний посів конопель.
На місце викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду місця події поліцейські встановили, що місцевий мешканець вирощував 16 кущів конопель. Декілька рослин росло на городі.
Основну кількість конопель волинянин вирощував у хаті, в спеціально обладнаній кімнаті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Та це, якась дичка зробіть експертизу!!!
Останні новини
Автотроща у Польщі з українцями: четверо людей досі – в лікарнях
Сьогодні, 16:31
COVID-19 – на другому місці серед причин смертності на Волині
Сьогодні, 16:26
Волинянин вдома вирощував коноплі. ФОТО
Сьогодні, 16:11
МОЗ рекомендує вагітним вакцинуватися від коронавірусу
Сьогодні, 16:01
Якою буде погода в Україні в серпні
Сьогодні, 15:48