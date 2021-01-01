Волинянин вдома вирощував коноплі. ФОТО





Сьогодні, 26 липня, під час несення служби співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №2 (Ратне) Ковельського районного управління поліції на обійсті жителя смт Ратне виявили незаконний посів конопель.



На місце викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду місця події поліцейські встановили, що місцевий мешканець вирощував 16 кущів конопель. Декілька рослин росло на городі.



Основну кількість конопель волинянин вирощував у хаті, в спеціально обладнаній кімнаті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ратнівчанин вдома і на городі вирощував коноплі. Поліцейські припинили незаконну діяльність, - інформують в пресслужбі ГУНП у Волинській області.Сьогодні, 26 липня, під час несення служби співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №2 (Ратне) Ковельського районного управління поліції на обійсті жителя смт Ратне виявили незаконний посів конопель.На місце викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду місця події поліцейські встановили, що місцевий мешканець вирощував 16 кущів конопель. Декілька рослин росло на городі.Основну кількість конопель волинянин вирощував у хаті, в спеціально обладнаній кімнаті.

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