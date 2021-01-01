COVID-19 – на другому місці серед причин смертності на Волині





Дані про кількість померлих за причинами смерті у січні-травні 2021 року оприлюднило Головне управління статистики.



Згідно з інформацією, найбільше волинян (4 145 осіб) померло від хвороб системи кровообігу. Згадана причина смертності щороку перебуває на першому місці.



На другому місці за цей період опинився COVID-19: в Головному управлінні статистики називають його причиною смертності у 646 осіб. Менше померло волинян від онкології – 592 особи. 282 особи померли від хвороб органів травлення.



А на п’ятому місці за причинами смертності опинилися зовнішні причини, від яких померли 267 волинян. З них 69 – через навмисне самоушкодження, 30 – внаслідок випадкового отруєння алкоголем, 25 – отруєння іншими речовинами, 18 – від утоплення, 17 – внаслідок ДТП, п’ятеро загинуло у вогні і стільки ж – внаслідок нападів з метою убивства чи нанесення ушкодження.



До слова, крім випадкових отруєнь алкоголем, 22 особи померли від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Від грипу і пневмонії померло 89 осіб, туберкульоз став причиною смерті у 41 волинянина, 34 особи померли від цукрового діабету і 11 від хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні-травні на Волині від різних причин померло 6 395 осіб. Майже кожна десята смерть спричинена COVID-19 . Крім того, 69 осіб на Волині вчинили самогубство, інформує ІА Волинські новини. Дані про кількість померлих за причинами смерті у січні-травні 2021 року оприлюднило Головне управління статистики.Згідно з інформацією, найбільше волинян (4 145 осіб) померло від хвороб системи кровообігу. Згадана причина смертності щороку перебуває на першому місці.На другому місці за цей період опинився COVID-19: в Головному управлінні статистики називають його причиною смертності у 646 осіб. Менше померло волинян від онкології – 592 особи. 282 особи померли від хвороб органів травлення.А на п’ятому місці за причинами смертності опинилися зовнішні причини, від яких померли 267 волинян. З них 69 – через навмисне самоушкодження, 30 – внаслідок випадкового отруєння алкоголем, 25 – отруєння іншими речовинами, 18 – від утоплення, 17 – внаслідок ДТП, п’ятеро загинуло у вогні і стільки ж – внаслідок нападів з метою убивства чи нанесення ушкодження.До слова, крім випадкових отруєнь алкоголем, 22 особи померли від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Від грипу і пневмонії померло 89 осіб, туберкульоз став причиною смерті у 41 волинянина, 34 особи померли від цукрового діабету і 11 від хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту людини.

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