Автотроща у Польщі з українцями: четверо людей досі – в лікарнях





Про це в коментарі кореспондентові Олег Куць.



“Четверо громадян України продовжують залишатися у лікарнях міст Радомсько, Лодзь, Ченстохова і Пьотркув Трибунальський. Стан одного з них був тяжкий, але ситуацію вдалося стабілізувати”,- повідомив Куць.



За його словами, госпіталізованих відвідують українські консули, які надають необхідну допомогу. Родичі постраждалих отримують повну інформацію про лікування.



Справа перебуває на контролі посольства України у Варшаві, ГКУ у Кракові, Департаменту консульської служби МЗС України.



Дипломат висловив подяку польським поліцейським, рятувальникам та медикам, які надали оперативну і кваліфіковану допомогу постраждалим.



Нагадаємо, ДТП сталася приблизно о 7:20 (за київським часом) 24 липня. Водій автомобіля Nissan виїхала на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з Volkswagen Transporter. У мікроавтобусі перебувало дев’ятеро осіб, зокрема семеро громадян України віком 37-54 роки, які працюють у будівельній фірмі. У результаті аварії у лікарні під час операції помер 37-річний українець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Четверо громадян України продовжують залишатися у польських лікарнях після ДТП за участю мікроавтобуса Volkswagen Transporter та легкового автомобіля Nissan, що сталася у суботу вранці поблизу міста Радомсько Лодзького воєводства у центрі Польщі.Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив радник-посланник посольства України в Польщі“Четверо громадян України продовжують залишатися у лікарнях міст Радомсько, Лодзь, Ченстохова і Пьотркув Трибунальський. Стан одного з них був тяжкий, але ситуацію вдалося стабілізувати”,- повідомив Куць.За його словами, госпіталізованих відвідують українські консули, які надають необхідну допомогу. Родичі постраждалих отримують повну інформацію про лікування.Справа перебуває на контролі посольства України у Варшаві, ГКУ у Кракові, Департаменту консульської служби МЗС України.Дипломат висловив подяку польським поліцейським, рятувальникам та медикам, які надали оперативну і кваліфіковану допомогу постраждалим.Нагадаємо, ДТП сталася приблизно о 7:20 (за київським часом) 24 липня. Водій автомобіля Nissan виїхала на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з Volkswagen Transporter.У результаті аварії у лікарні під час операції помер 37-річний українець.

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