Автотроща у Польщі з українцями: четверо людей досі – в лікарнях
Сьогодні, 16:31
Четверо громадян України продовжують залишатися у польських лікарнях після ДТП за участю мікроавтобуса Volkswagen Transporter та легкового автомобіля Nissan, що сталася у суботу вранці поблизу міста Радомсько Лодзького воєводства у центрі Польщі.
Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць.
“Четверо громадян України продовжують залишатися у лікарнях міст Радомсько, Лодзь, Ченстохова і Пьотркув Трибунальський. Стан одного з них був тяжкий, але ситуацію вдалося стабілізувати”,- повідомив Куць.
За його словами, госпіталізованих відвідують українські консули, які надають необхідну допомогу. Родичі постраждалих отримують повну інформацію про лікування.
Справа перебуває на контролі посольства України у Варшаві, ГКУ у Кракові, Департаменту консульської служби МЗС України.
Дипломат висловив подяку польським поліцейським, рятувальникам та медикам, які надали оперативну і кваліфіковану допомогу постраждалим.
Нагадаємо, ДТП сталася приблизно о 7:20 (за київським часом) 24 липня. Водій автомобіля Nissan виїхала на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з Volkswagen Transporter. У мікроавтобусі перебувало дев’ятеро осіб, зокрема семеро громадян України віком 37-54 роки, які працюють у будівельній фірмі. У результаті аварії у лікарні під час операції помер 37-річний українець.
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Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць.
“Четверо громадян України продовжують залишатися у лікарнях міст Радомсько, Лодзь, Ченстохова і Пьотркув Трибунальський. Стан одного з них був тяжкий, але ситуацію вдалося стабілізувати”,- повідомив Куць.
За його словами, госпіталізованих відвідують українські консули, які надають необхідну допомогу. Родичі постраждалих отримують повну інформацію про лікування.
Справа перебуває на контролі посольства України у Варшаві, ГКУ у Кракові, Департаменту консульської служби МЗС України.
Дипломат висловив подяку польським поліцейським, рятувальникам та медикам, які надали оперативну і кваліфіковану допомогу постраждалим.
Нагадаємо, ДТП сталася приблизно о 7:20 (за київським часом) 24 липня. Водій автомобіля Nissan виїхала на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з Volkswagen Transporter. У мікроавтобусі перебувало дев’ятеро осіб, зокрема семеро громадян України віком 37-54 роки, які працюють у будівельній фірмі. У результаті аварії у лікарні під час операції помер 37-річний українець.
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