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Автотроща у Польщі з українцями: четверо людей досі – в лікарнях

Автотроща у Польщі з українцями: четверо людей досі – в лікарнях
Четверо громадян України продовжують залишатися у польських лікарнях після ДТП за участю мікроавтобуса Volkswagen Transporter та легкового автомобіля Nissan, що сталася у суботу вранці поблизу міста Радомсько Лодзького воєводства у центрі Польщі.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць.

“Четверо громадян України продовжують залишатися у лікарнях міст Радомсько, Лодзь, Ченстохова і Пьотркув Трибунальський. Стан одного з них був тяжкий, але ситуацію вдалося стабілізувати”,- повідомив Куць.

За його словами, госпіталізованих відвідують українські консули, які надають необхідну допомогу. Родичі постраждалих отримують повну інформацію про лікування.

Справа перебуває на контролі посольства України у Варшаві, ГКУ у Кракові, Департаменту консульської служби МЗС України.

Дипломат висловив подяку польським поліцейським, рятувальникам та медикам, які надали оперативну і кваліфіковану допомогу постраждалим.

Нагадаємо, ДТП сталася приблизно о 7:20 (за київським часом) 24 липня. Водій автомобіля Nissan виїхала на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з Volkswagen Transporter. У мікроавтобусі перебувало дев’ятеро осіб, зокрема семеро громадян України віком 37-54 роки, які працюють у будівельній фірмі. У результаті аварії у лікарні під час операції помер 37-річний українець.

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Теги: Польща, українці, смертельна аварія
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