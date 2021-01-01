У Рівному працівники локомотивного депо тоннами зливали пальне: щомісяця мали до мільйона гривень «прибутку». ФОТО

Поліцейські затримали 5-х працівників локомотивного депо у Рівному, які щомісяця зливали з тепловозів 15-30 тонн пального і продавали в області. Про це інформують у пресслужбі поліції Рівненської області.В ході слідства поліцейські встановили, що працівники локомотивного депо регіональної філії Укрзалізниці організували розкрадання пального. Злите з тепловозів пальне фігуранти реалізовували мешканцям області, а також через нелегальні АЗС.Щомісяця в такий спосіб працівники депо отримували від 15 до 30 тонн пального і відповідно від 500 тисяч до мільйона гривень «прибутку». Кошти розподілялися між всіма учасниками угруповання.23 липня трьох працівників локомотивного депо було затримано «на гарячому», вони встигли злити 200 л пального. Крім того, за результатами проведення 32-х санкціонованих обшуків поліцейські вилучили 2880 л, понад 750 тис. грн, тару для зберігання викраденого пального та «чорнові» записи.Всього у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали п‘ять осіб. Усім було повідомлено про підозру ст. 27, ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.Наразі усім підозрюваним обрані запобіжні заходи: чотирьом особам – у вигляді тримання під вартою, ще одному учаснику – домашній арешт.Документування протиправної діяльності відбувалося за сприяння співробітників апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» та за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури.