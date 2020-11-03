вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ледь не вбив сусіда: волинянина посадили у тюрму на 5 років

Ледь не вбив сусіда: волинянина посадили у тюрму на 5 років
Волинський апеляційний суд, дослухавшись до доводів прокурорів, призначив 51-річному волинянину, який мало не вбив сусіда, покарання у виді реального позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Удень 11 серпня 2020 року чоловік у селі Рованці Луцького району під час конфлікту накинувся на 50-річного односельця та завдав йому тяжких тілесних ушкоджень.

Лише втручання у конфлікт інших осіб та надання вчасної медичної допомоги врятували потерпілого від смерті.

Луцький міськрайонний суд, визнавши обвинуваченого винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України), призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового строку.

Не погодившись із таким вироком, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.

Суд апеляційної інстанції погодився із позицією прокуратури й призначив волинянину,який протягом року не відшкодував потерпілому навіть завдану злочином матеріальну шкоду, покарання у виді 5 років реального позбавлення волі.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рованці, суд, апеляція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Їхав зі швидкістю 145 км/год: поблизу Луцька зловили «шумахера»
Сьогодні, 17:14
У Рівному працівники локомотивного депо тоннами зливали пальне: щомісяця мали до мільйона гривень «прибутку». ФОТО
Сьогодні, 17:05
Ледь не вбив сусіда: волинянина посадили у тюрму на 5 років
Сьогодні, 16:42
Автотроща у Польщі з українцями: четверо людей досі – в лікарнях
Сьогодні, 16:31
COVID-19 – на другому місці серед причин смертності на Волині
Сьогодні, 16:26
Схожі новини
Родичі чоловіка, який загинув під колесами потяга на Волині, виграли суд в «Укрзалізниці» Родичі чоловіка, який загинув під колесами потяга на Волині, виграли суд в «Укрзалізниці»
23 липень, 13:21
Водій мікроавтобуса, який на «зебрі» поблизу Луцька збив дівчину, постав перед судом Водій мікроавтобуса, який на «зебрі» поблизу Луцька збив дівчину, постав перед судом
02 січень, 06:22
В Італії апеляційний суд зняв всі обвинувачення та відпустив нацгвардійця Марківа В Італії апеляційний суд зняв всі обвинувачення та відпустив нацгвардійця Марківа
03 листопад, 2020, 21:16
У Рівному розглядають апеляції у справі про вбивство Катерини Литкіної. ОНОВЛЕНО У Рівному розглядають апеляції у справі про вбивство Катерини Литкіної. ОНОВЛЕНО
24 лютий, 2020, 11:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині до наступного літа відкриють лавандове поле. ФОТО
Сьогодні, 17:21
 0
Їхав зі швидкістю 145 км/год: поблизу Луцька зловили «шумахера»
Сьогодні, 17:14
 0
У Рівному працівники локомотивного депо тоннами зливали пальне: щомісяця мали до мільйона гривень «прибутку». ФОТО
Сьогодні, 17:05
 0
Ледь не вбив сусіда: волинянина посадили у тюрму на 5 років
Сьогодні, 16:42
 0
Автотроща у Польщі з українцями: четверо людей досі – в лікарнях
Сьогодні, 16:31
 0
Медіа
відео
1/8