Ледь не вбив сусіда: волинянина посадили у тюрму на 5 років
Сьогодні, 16:42
Волинський апеляційний суд, дослухавшись до доводів прокурорів, призначив 51-річному волинянину, який мало не вбив сусіда, покарання у виді реального позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Удень 11 серпня 2020 року чоловік у селі Рованці Луцького району під час конфлікту накинувся на 50-річного односельця та завдав йому тяжких тілесних ушкоджень.
Лише втручання у конфлікт інших осіб та надання вчасної медичної допомоги врятували потерпілого від смерті.
Луцький міськрайонний суд, визнавши обвинуваченого винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України), призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового строку.
Не погодившись із таким вироком, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.
Суд апеляційної інстанції погодився із позицією прокуратури й призначив волинянину,який протягом року не відшкодував потерпілому навіть завдану злочином матеріальну шкоду, покарання у виді 5 років реального позбавлення волі.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Удень 11 серпня 2020 року чоловік у селі Рованці Луцького району під час конфлікту накинувся на 50-річного односельця та завдав йому тяжких тілесних ушкоджень.
Лише втручання у конфлікт інших осіб та надання вчасної медичної допомоги врятували потерпілого від смерті.
Луцький міськрайонний суд, визнавши обвинуваченого винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України), призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового строку.
Не погодившись із таким вироком, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.
Суд апеляційної інстанції погодився із позицією прокуратури й призначив волинянину,який протягом року не відшкодував потерпілому навіть завдану злочином матеріальну шкоду, покарання у виді 5 років реального позбавлення волі.
Фото - ілюстративне
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