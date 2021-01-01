Волинянин, у якого вдома знайшли детонатор та набої, втрапив за ґрати

Волинянин, який зберігав удома детонатори до вибухових пристроїв та набої, відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Слідство довело, що 37-річний житель селища Іваничі,незаконно придбав і зберігав удома набої до мисливської рушниці та 20 електродетонаторів до вибухових пристроїв.Усе це виявили у його оселі і вилучили правоохоронці під час проведення санкціонованого судом обшуку.Нововолинський міський суд визнав волинянина винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді 4 років та 4 місяців позбавлення волі.