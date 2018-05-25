Їхав зі швидкістю 145 км/год: поблизу Луцька зловили «шумахера»
Сьогодні, 17:14
Волинські патрульні двічі за день зловили водія, який перевищив допустиму швидкість.
Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.
Так, сьогодні на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) 98 км, що у селі Струмівка, під час вимірювання швидкості патрульні виявили водія Toyota RAV4, який у населеному пункті рухався зі швидкістю 145 км/год, при дозволеній — 50 км/год.
За деякий час на тій же автодорозі, інший екіпаж, який слідкує за дотриманням водіями швидкісного режиму, у селі Піддубці (101 км) зафіксував, як ця ж автівка рухалася у населеному пункті зі швидкістю 132 км/год. Керманича зупиняли у двох випадках. Тож водій отримав два адміністративні матеріали за ч.4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.
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Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.
Так, сьогодні на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) 98 км, що у селі Струмівка, під час вимірювання швидкості патрульні виявили водія Toyota RAV4, який у населеному пункті рухався зі швидкістю 145 км/год, при дозволеній — 50 км/год.
За деякий час на тій же автодорозі, інший екіпаж, який слідкує за дотриманням водіями швидкісного режиму, у селі Піддубці (101 км) зафіксував, як ця ж автівка рухалася у населеному пункті зі швидкістю 132 км/год. Керманича зупиняли у двох випадках. Тож водій отримав два адміністративні матеріали за ч.4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.
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