вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Їхав зі швидкістю 145 км/год: поблизу Луцька зловили «шумахера»

Їхав зі швидкістю 145 км/год: поблизу Луцька зловили «шумахера»
Волинські патрульні двічі за день зловили водія, який перевищив допустиму швидкість.

Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.

Так, сьогодні на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) 98 км, що у селі Струмівка, під час вимірювання швидкості патрульні виявили водія Toyota RAV4, який у населеному пункті рухався зі швидкістю 145 км/год, при дозволеній — 50 км/год.

За деякий час на тій же автодорозі, інший екіпаж, який слідкує за дотриманням водіями швидкісного режиму, у селі Піддубці (101 км) зафіксував, як ця ж автівка рухалася у населеному пункті зі швидкістю 132 км/год. Керманича зупиняли у двох випадках. Тож водій отримав два адміністративні матеріали за ч.4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульна поліція, шумахери, водії, Струмівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині до наступного літа відкриють лавандове поле. ФОТО
Сьогодні, 17:21
Їхав зі швидкістю 145 км/год: поблизу Луцька зловили «шумахера»
Сьогодні, 17:14
У Рівному працівники локомотивного депо тоннами зливали пальне: щомісяця мали до мільйона гривень «прибутку». ФОТО
Сьогодні, 17:05
Ледь не вбив сусіда: волинянина посадили у тюрму на 5 років
Сьогодні, 16:42
Автотроща у Польщі з українцями: четверо людей досі – в лікарнях
Сьогодні, 16:31
Схожі новини
У Луцьку п’яний водій ховався від патрульних на парковці У Луцьку п’яний водій ховався від патрульних на парковці
25 травень, 2018, 13:46
У Луцьку затримали авто з нетверезими ромами У Луцьку затримали авто з нетверезими ромами
25 травень, 2018, 12:05
Позичив авто і їздив п’яним: у Луцьку затримали водія-неадеквата. ФОТО Позичив авто і їздив п’яним: у Луцьку затримали водія-неадеквата. ФОТО
25 травень, 2018, 11:20
У Луцьку виявили водія, алкоголь у крові якого перевищував норму у 15 разів У Луцьку виявили водія, алкоголь у крові якого перевищував норму у 15 разів
01 травень, 2018, 02:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині до наступного літа відкриють лавандове поле. ФОТО
Сьогодні, 17:21
 0
Їхав зі швидкістю 145 км/год: поблизу Луцька зловили «шумахера»
Сьогодні, 17:14
 0
У Рівному працівники локомотивного депо тоннами зливали пальне: щомісяця мали до мільйона гривень «прибутку». ФОТО
Сьогодні, 17:05
 0
Ледь не вбив сусіда: волинянина посадили у тюрму на 5 років
Сьогодні, 16:42
 0
Автотроща у Польщі з українцями: четверо людей досі – в лікарнях
Сьогодні, 16:31
 0
Медіа
відео
1/8