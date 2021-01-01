Між волинськими селами наповнилося водою лісове озеро. ФОТО

Віктор Присяжнюк.



"Ще рік тому воно було зовсім пересохше , а сьогодні там вже плавають дикі качки і плещиться риба", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поміж селами Башова і Яблунівка Рожищенського району лісове озеро через рік знову наповнилося водою. Про це у спільноті "Нетипове Рожище" написав "Ще рік тому воно було зовсім пересохше , а сьогодні там вже плавають дикі качки і плещиться риба", - йдеться у дописі.

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