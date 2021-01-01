Між волинськими селами наповнилося водою лісове озеро. ФОТО
Сьогодні, 19:39
Поміж селами Башова і Яблунівка Рожищенського району лісове озеро через рік знову наповнилося водою. Про це у спільноті "Нетипове Рожище" написав Віктор Присяжнюк.
"Ще рік тому воно було зовсім пересохше , а сьогодні там вже плавають дикі качки і плещиться риба", - йдеться у дописі.
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"Ще рік тому воно було зовсім пересохше , а сьогодні там вже плавають дикі качки і плещиться риба", - йдеться у дописі.
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