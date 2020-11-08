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У Луцьку шість вулиць тимчасово залишаться без світла

У Луцьку шість вулиць тимчасово залишаться без світла
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт у вівторок, 27 липня, буде вимкнена електроенергія на шести вулицях міста. Про це інформує пресслужба Луцькради.

Отже, світла не буде за такими адресами:

з 09:00 до 12:30 - просп. Відродження, 51, 55, 51Б вв. №1, просп.Соборності, 1, 1А вв. №1;

з 09:00 до 17:00 - вул. Щедріна, 36-104, 41-78, вул. Вахтангова, 7-27, вул. Заньковецької, 6-67, 7-61;

з 13:30 до 17:00 - просп. Відродження, 47, 49, 49а, 53, 53а вв№1.

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Теги: Луцьк, електроенергія, світло
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