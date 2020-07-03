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Потрібно більше 10 тисяч доларів: хлопчику з Волині збирають кошти на другу операцію

Потрібно більше 10 тисяч доларів: хлопчику з Волині збирають кошти на другу операцію
До небайдужих волинян звертається мама 2-річного Артема Січковського з Турійська з проханням допомогти зібрати кошти на другу операцію.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила мама хлопчика Тетяна Січковська.

Нагадаємо, 2-річному Артему поставили діагноз - вроджена вада дихальних шляхів синдром П'єра Робена, мікрогнатія. Дитина народилася з дуже маленькою нижньою щелепою, через це задихалася під час сну, бо западав язичок.

В травні цього року Артемчику зробили в Індії довгоочікану операцію. Мама хлопчика дякує всім людям, які допомогли здійснити першу операцію. Дитині було вмонтовано в щелепу дистрактори і щелепу було витягнуто до нормальних розмірів.

Тетяна Січковська розповідає, що потрібна ще одна операція, яка має відбутися вже у вересні. Будуть знімати дистрактори і слідкувати за перебігом реабілітації.

Рідні зверталися в Міністерство охорони здоров'я, але вони за пів року навіть не розглянули як слід їх звернення.

"Просимо допомогти, бо у нас 6 дітей і ця сума нам просто космічна. Держава не переймається такими дітками і це дуже шкода. Потрібно всього більше 10 тисяч доларів.Ще витрати на авіабілет і проживання і харчування", - додає Тетяна Січковська.

Тож сім'я наразі збирає кошти, аби хлопчику зробили другу операцію.

Реквізити для переказу коштів: Приват банк: 4149 4991 5648 8247 Січковська Тетяна Миколаївна


Потрібно більше 10 тисяч доларів: хлопчику з Волині збирають кошти на другу операцію
Потрібно більше 10 тисяч доларів: хлопчику з Волині збирають кошти на другу операцію
Потрібно більше 10 тисяч доларів: хлопчику з Волині збирають кошти на другу операцію

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Теги: допомога, хлопчик, кошти, волинянин
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