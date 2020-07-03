Потрібно більше 10 тисяч доларів: хлопчику з Волині збирають кошти на другу операцію

До небайдужих волинян звертається мама 2-річногоз Турійська з проханням допомогти зібрати кошти на другу операцію.Про цеповідомила мама хлопчика Тетяна Січковська.Нагадаємо, 2-річному Артему поставили діагноз -вроджена вада дихальних шляхів синдром П'єра Робена, мікрогнатія. Дитина народилася з дуже маленькою нижньою щелепою, через це задихалася під час сну, бо западав язичок.В травні цього року Артемчику, які допомогли здійснити першу операцію. Дитині було вмонтовано в щелепу дистрактори і щелепу було витягнуто до нормальних розмірів.Тетяна Січковська розповідає, що потрібна ще одна операція, яка має відбутися вже у вересні. Будуть знімати дистрактори і слідкувати за перебігом реабілітації.Рідні зверталися в Міністерство охорони здоров'я, але вони за пів року навіть не розглянули як слід їх звернення."Просимо допомогти, бо у нас 6 дітей і ця сума нам просто космічна. Держава не переймається такими дітками і це дуже шкода. Потрібно всього більше 10 тисяч доларів.Ще витрати на авіабілет і проживання і харчування", - додає Тетяна Січковська.Тож сім'я наразі збирає кошти, аби хлопчику зробили другу операцію.