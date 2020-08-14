Для українців відкриті уже 14 країн: що необхідно для в'їзду





Про це



«Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвіза з ЄС. Свобода подорожей українців – серед пріоритетів МЗС», – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



Які країни відкриті для українців:



Данія,

Німеччина,

Бельгія,

Латвія,

Литва,

Естонія,

Фінляндія,

Словаччина,

Словенія,

Нідерланди,

Франція,

Швеція,

Іспанія,

Португалія.



У більшість країн для в'їзду необхідно свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 країн Європейського Союзу дозволили в'їзд для українських туристів.Про це повідомили на сторінці МЗС України в Facebook.«Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвіза з ЄС. Свобода подорожей українців – серед пріоритетів МЗС», – сказав міністр закордонних справ УкраїниЯкі країни відкриті для українців:Данія,Німеччина,Бельгія,Латвія,Литва,Естонія,Фінляндія,Словаччина,Словенія,Нідерланди,Франція,Швеція,Іспанія,Португалія.У більшість країн для в'їзду необхідно свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест.

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