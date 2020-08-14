Для українців відкриті уже 14 країн: що необхідно для в'їзду
Сьогодні, 20:19
14 країн Європейського Союзу дозволили в'їзд для українських туристів.
Про це повідомили на сторінці МЗС України в Facebook.
«Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвіза з ЄС. Свобода подорожей українців – серед пріоритетів МЗС», – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Які країни відкриті для українців:
Данія,
Німеччина,
Бельгія,
Латвія,
Литва,
Естонія,
Фінляндія,
Словаччина,
Словенія,
Нідерланди,
Франція,
Швеція,
Іспанія,
Португалія.
У більшість країн для в'їзду необхідно свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці МЗС України в Facebook.
«Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвіза з ЄС. Свобода подорожей українців – серед пріоритетів МЗС», – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Які країни відкриті для українців:
Данія,
Німеччина,
Бельгія,
Латвія,
Литва,
Естонія,
Фінляндія,
Словаччина,
Словенія,
Нідерланди,
Франція,
Швеція,
Іспанія,
Португалія.
У більшість країн для в'їзду необхідно свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Для українців відкриті уже 14 країн: що необхідно для в'їзду
Сьогодні, 20:19
Між волинськими селами наповнилося водою лісове озеро. ФОТО
Сьогодні, 19:39