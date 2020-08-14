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Для українців відкриті уже 14 країн: що необхідно для в'їзду

Для українців відкриті уже 14 країн: що необхідно для в'їзду
14 країн Європейського Союзу дозволили в'їзд для українських туристів.

Про це повідомили на сторінці МЗС України в Facebook.

«Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвіза з ЄС. Свобода подорожей українців – серед пріоритетів МЗС», – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Які країни відкриті для українців:

Данія,
Німеччина,
Бельгія,
Латвія,
Литва,
Естонія,
Фінляндія,
Словаччина,
Словенія,
Нідерланди,
Франція,
Швеція,
Іспанія,
Португалія.

У більшість країн для в'їзду необхідно свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест.

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Теги: ЄС, українці, подорожі, країни, коронавірус
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