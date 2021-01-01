вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Виставка картин, фолькгурт: як волинське село відзначило престольне свято. ФОТО

Виставка картин, фолькгурт: як волинське село відзначило престольне свято. ФОТО
День села жителі Озденіжа Рожищенського району відзначали у день Святої княгині Ольги — 24 липня, як храмове престольне свято. Цьогоріч воно набуло більшого масштабу – на подію завітали мешканці прилеглих сіл та м. Луцька, інформують у пресслужбі Луцькради.

Свято села відзначали на площі біля центрального магазину. Тут презентували виставку картин місцевого художника Євгенія Лавренюка, творчий доробок заслуженого працівника культури України В’ячеслава Судими, народного аматорського фолькгурту «Княгининські хорошухи», аматорів сцени будинку культури с. Боголюби та колективу «Рідні люди» із Копачівки. Також присутніх частували смачним кулішем.

Привітали зі святом села тутешніх мешканців секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко та староста округу Марія Якубовська, побажавши у своїх промовах миру, добра і активного розвитку громади. Побував на святі також депутат міської ради Ігор Курілін.
Виставка картин, фолькгурт: як волинське село відзначило престольне свято. ФОТО
Виставка картин, фолькгурт: як волинське село відзначило престольне свято. ФОТО
Виставка картин, фолькгурт: як волинське село відзначило престольне свято. ФОТО
Виставка картин, фолькгурт: як волинське село відзначило престольне свято. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: село, Рожищенський район, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку 6 вулиць тимчасово залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
Виставка картин, фолькгурт: як волинське село відзначило престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 18:46
Село на Волині залишиться без газу
Сьогодні, 18:29
Засудили волинянина, який побив неповнолітнього до втрати свідомості
Сьогодні, 18:12
Потрібно більше 10 тисяч доларів: хлопчику з Волині збирають кошти на другу операцію
Сьогодні, 17:56
Схожі новини
24 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети 24 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
24 липень, 11:00
Свято 14 жовтня перейменували на День захисників і захисниць України Свято 14 жовтня перейменували на День захисників і захисниць України
14 липень, 15:10
З танцями та музикою: як у Липлянах, Рокинях та Прилуцькому святкували День села. ФОТО З танцями та музикою: як у Липлянах, Рокинях та Прилуцькому святкували День села. ФОТО
13 липень, 14:32
У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я» У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я»
12 липень, 18:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку 6 вулиць тимчасово залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
 0
Виставка картин, фолькгурт: як волинське село відзначило престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 18:46
 0
Село на Волині залишиться без газу
Сьогодні, 18:29
 0
Засудили волинянина, який побив неповнолітнього до втрати свідомості
Сьогодні, 18:12
 0
Потрібно більше 10 тисяч доларів: хлопчику з Волині збирають кошти на другу операцію
Сьогодні, 17:56
 0
Медіа
відео
1/8