Виставка картин, фолькгурт: як волинське село відзначило престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 18:46
День села жителі Озденіжа Рожищенського району відзначали у день Святої княгині Ольги — 24 липня, як храмове престольне свято. Цьогоріч воно набуло більшого масштабу – на подію завітали мешканці прилеглих сіл та м. Луцька, інформують у пресслужбі Луцькради.
Свято села відзначали на площі біля центрального магазину. Тут презентували виставку картин місцевого художника Євгенія Лавренюка, творчий доробок заслуженого працівника культури України В’ячеслава Судими, народного аматорського фолькгурту «Княгининські хорошухи», аматорів сцени будинку культури с. Боголюби та колективу «Рідні люди» із Копачівки. Також присутніх частували смачним кулішем.
Привітали зі святом села тутешніх мешканців секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко та староста округу Марія Якубовська, побажавши у своїх промовах миру, добра і активного розвитку громади. Побував на святі також депутат міської ради Ігор Курілін.
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Свято села відзначали на площі біля центрального магазину. Тут презентували виставку картин місцевого художника Євгенія Лавренюка, творчий доробок заслуженого працівника культури України В’ячеслава Судими, народного аматорського фолькгурту «Княгининські хорошухи», аматорів сцени будинку культури с. Боголюби та колективу «Рідні люди» із Копачівки. Також присутніх частували смачним кулішем.
Привітали зі святом села тутешніх мешканців секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко та староста округу Марія Якубовська, побажавши у своїх промовах миру, добра і активного розвитку громади. Побував на святі також депутат міської ради Ігор Курілін.
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